El italiano Simone Inzaghi, director técnico del Al-Hilal saudí, lanzó unas declaraciones destacadas antes del enfrentamiento ante el Al-Shamal catarí, dentro de las competiciones de la tercera jornada de la Liga de Campeones de Asia de la élite, en un partido que pone al Zaeem ante una nueva prueba en medio de la presión de los encuentros y los desafíos de la puesta a punto de los jugadores.

Inzaghi habló del argelino Riyad Mahrez, exestrella del Al-Ahli saudí y jugador del Al-Shamal, elogiando sus capacidades, pero al mismo tiempo subrayó la preparación del Al-Hilal para enfrentarse al rival, que cuenta con un grupo de jugadores destacados, entre ellos el español Pablo Marí.

El entrenador del Al-Hilal dijo en la rueda de prensa previa al partido: "Riyad Mahrez es una gran estrella, y el Al-Shamal cuenta con varios jugadores destacados como Pablo Marí y otros, y haremos todo lo posible para cumplir con lo requerido".

Inzaghi advierte de la fuerza del Al-Shamal

El entrenador italiano insistió en la necesidad de afrontar el partido con el máximo nivel de concentración, asegurando que el Al-Shamal no es un rival fácil, dado que dispone de un entrenador y jugadores destacados, además de la organización que ha mostrado en sus últimos partidos.

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Inzaghi explicó: "El Al-Shamal es un equipo fuerte, tiene un entrenador y jugadores excelentes, por eso estaremos presentes y concentrados en el encuentro. He seguido su último partido, y son un equipo organizado".

Las ausencias del Al-Hilal y la preocupación por la presión de los partidos

En otro orden de cosas, Inzaghi abordó la importancia de la recuperación física ante la sucesión de enfrentamientos, señalando que el cuerpo técnico trabaja en coordinación con el equipo médico para poner a punto a los jugadores y prepararse para los compromisos venideros, sin afectar su disponibilidad para los partidos importantes.

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Y dijo: "El proceso de recuperación es importante, especialmente ante la presión de los partidos, y trabajamos mano a mano con el equipo médico para afrontar el ritmo de los próximos encuentros".

El entrenador del Al-Hilal reveló la existencia de algunos problemas relacionados con la disponibilidad de Martinelli tras el enfrentamiento ante el Al-Qadsiah pasado, mientras que Mohamed Mahzari necesitó descanso, confirmando la ausencia de Rúben Neves ante el Al-Shamal, a la espera de que se defina la situación de Sergej Milinković-Savić tras el entrenamiento.

Inzaghi aclaró que el cuerpo técnico tiene también en cuenta el próximo enfrentamiento ante el Al-Fateh, lo que hace que gestionar el estado físico de los jugadores sea algo importante, dado el deseo del Al-Hilal de continuar su camino sin exponer a sus elementos a la fatiga acumulada.