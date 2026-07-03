Mahrez les envió un emotivo mensaje a sus compañeros de la selección argelina tras concluir su histórica campaña

Riyad Mahrez, estrella del Al-Ahli saudí, se despidió de la selección argelina con un emotivo discurso tras anunciar su retiro internacional.

Este viernes anunció su retirada de la selección tras la eliminación del Mundial 2026 por la derrota 0-2 ante Suiza en la ronda de 32.

Los canales cataríes «Al Kass» publicaron un vídeo del emotivo discurso que Mahrez pronunció en el vestuario tras el partido.

En su mensaje, la estrella argelina dijo: «Bueno, chicos, este ha sido mi último partido y, la verdad, estoy decepcionado, porque la aventura ha terminado con una derrota y una eliminación, y creo que podríamos haberlo hecho mejor».

Y añadió: «Pero seamos realistas: este es el más alto nivel, y a este nivel, cuando cometes algunos errores, lo pagas al instante».

Y añadió: «En cualquier caso, gracias por todo, chicos. Ha sido una aventura maravillosa y no debemos subestimar lo que hemos logrado. Estoy orgulloso de haber pasado 12 años aquí en las filas de la selección, durante los cuales he convivido con diferentes generaciones, hasta llegar a vosotros hoy».

Y concluyó: «Tenéis talento, seguid trabajando y nunca os rindáis. Lo más importante es que jugamos por la patria y la bandera; recordadlo siempre».

Y añadió: «En cada minuto y en cada partido que disputéis con la selección, recordad que jugáis por la patria».

Y añadió: «Por mi parte, di todo lo que tenía; hubo momentos buenos y otros no tanto, pero, como dijo el entrenador, me voy con la cabeza alta y orgulloso de lo logrado y de vosotros».

Y concluyó: «Este es mi último partido. Os deseo mucha suerte con la selección y en vuestras vidas. Gracias, compañeros».

Mahrez ha defendido la camiseta argelina durante 12 años, desde su debut en 2014, y la llevó a logros históricos como la Copa Africana de Naciones de 2019 en Egipto.