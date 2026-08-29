El argelino Riyad Mahrez está cerca de continuar su trayectoria en la Liga de Arabia Saudí, después de que el club Al-Shabab entrara en negociaciones serias con el exextremo del Al-Ahli, en medio de la incertidumbre sobre su futuro y su anterior deseo de regresar a los terrenos de juego europeos, ante la falta de ofertas de peso hasta el momento.

El diario "Asharq Al-Awsat" había revelado anteriormente la existencia de negociaciones entre Mahrez y los clubes Al-Shabab y Al-Ittifaq, antes de que se multiplicaran los indicios que vinculan al jugador de 35 años con un traspaso a las filas del Al-Shabab durante el actual periodo de fichajes estival.

Las especulaciones sobre el próximo destino de Mahrez recibieron un nuevo impulso después de que el jugador comenzara a seguir la cuenta oficial del club Al-Shabab en la plataforma "Instagram", un gesto que reforzó los rumores sobre la posibilidad de su traspaso al club de la capital saudí.

Según el periodista italiano Gianluigi Longari, los contactos entre el Al-Shabab y Mahrez continúan con el objetivo de alcanzar un acuerdo antes del cierre del mercado de fichajes, en medio de negociaciones sobre la contrapartida económica que recibirá el jugador.

Las especulaciones apuntan a que Mahrez busca obtener un salario anual de cerca de 10 millones de dólares, mientras que el Al-Shabab intenta reducir la cantidad solicitada para llegar a un acuerdo definitivo con el jugador argelino.

Mahrez había mostrado su deseo de regresar a Europa tras su salida del Al-Ahli, pero la ausencia de ofertas serias podría llevarle a continuar en la Liga de Arabia Saudí, que ha sido testigo de una de las etapas más destacadas de su trayectoria reciente.

El exastro del Manchester City logró un éxito notable con el Al-Ahli, tras conducirlo a la conquista del título de la Liga de Campeones de Asia de élite en dos ocasiones consecutivas, antes de poner fin a su trayectoria internacional con la selección de Argelia tras el final del recorrido del equipo en el Mundial 2026.