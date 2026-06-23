Maguire critica a Amorim: «Si siguiera siendo el entrenador del United, Mainoo habría sido traspasado. Un error»

El defensa del Manchester United, Maguire, recuerda su etapa con Amorim como técnico: «Jugábamos con un doble pivote y él quería a Bruno en uno de esos puestos. Además, buscaba un mediocampista defensivo junto a Bruno, y en ese momento Kobbie era joven e inexperto. Si Rubén siguiera como técnico, quizá lo habrían traspasado; en cambio, él revirtió la situación y merece crédito. Habría sido un error, porque es un chico de Mánchester formado en la cantera, y queremos jugadores así para construir el futuro de la próxima década. Esperamos que se quede con nosotros, porque tiene todas las cualidades para hacerlo». El exjugador del Leicester intervino en el pódcast «The Rest Is Football», presentado por Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards.