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Bundesliga II
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Avnet Arena
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Magdeburgo vs. St. Pauli hoy en directo: ¿Dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Magdeburg vs St.Pauli
Magdeburg
St.Pauli
Bundesliga II

En la 2. Bundesliga alemana, el Magdeburgo se enfrenta al St. Pauli. Pero ¿dónde se puede ver el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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ChileDisney+ Premium Chile
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Magdeburg vs. St. Pauli: hora de inicio

crest
Bundesliga II - Jornada 11
Avnet Arena

En la 2. Bundesliga, el 1. FC Magdeburg recibe al FC St. Pauli en el Avnet Arena. El entrenador Petrik Sander quiere sumar tres puntos con su equipo ante su afición.

Tras una temporada irregular, el Magdeburg ocupa el quinto puesto de la tabla y sigue a tiro de los primeros lugares. El equipo ha ofrecido últimamente actuaciones sólidas en la liga, aunque los resultados no siempre han convencido.

El St. Pauli viaja a Magdeburg como octavo clasificado y atraviesa una etapa de resultados dispares. Marcel Rapp debe encontrar respuestas tras la reciente derrota por 1-3 ante el 1. FC Núremberg.

El conjunto de Hamburgo ha logrado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. Su trayectoria no apunta en una dirección clara.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la transmisión, el streaming y la hora de inicio.

Temas de la semana: ¿qué ha pasado en el Magdeburg y el St. Pauli?

El Magdeburg llega a este encuentro con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos oficiales. En su cita más reciente, el equipo local empató 1-1 con el Darmstadt. Antes sufrió una contundente derrota por 1-6 ante el Bayern de Múnich en la Copa de Alemania, mientras que el triunfo por 6-1 frente al Karlsruher SC supuso un claro golpe sobre la mesa. En total, el Magdeburg marcó doce goles y encajó nueve en ese período.

El St. Pauli registra dos victorias, dos empates y una derrota en sus cinco partidos oficiales más recientes. El conjunto de Hamburgo cayó por 1-3 ante el 1. FC Núremberg en su último encuentro. Antes empató 0-0 con el Darmstadt y 1-1 con el Hannover 96. El resultado más destacado fue el 2-0 ante el Karlsruher SC. En esos cinco partidos, el St. Pauli marcó cinco goles y encajó cinco.

FCM

FCM - Formulario

H96
W3-0
DOD
L2-0
KSC
W6-1
FCB
L6-1
SVD
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCP

FCP - Formulario

BMG
D1-1
KSC
W2-0
H96
D1-1
SVD
D0-0
FCN
L1-3
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Magdeburg vs. St. Pauli: alineaciones

Magdeburg contra St.Pauli alineaciones probables

Manager

  • P. Sander

Magdeburg vs. St. Pauli: estado de forma

FCM

FCM - Formulario

H96
W3-0
DOD
L2-0
KSC
W6-1
FCB
L6-1
SVD
D1-1
Gol marcado (encajado)
11/10
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCP

FCP - Formulario

BMG
D1-1
KSC
W2-0
H96
D1-1
SVD
D0-0
FCN
L1-3
Gol marcado (encajado)
5/5
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Magdeburg vs. St. Pauli: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

MagdeburgEmpateSt.Pauli
1
1
3
Bundesliga II
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
0
F
Bundesliga II
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
0
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
F
Bundesliga II
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
2
F
Bundesliga II
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
3
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
0
F
DFB-Pokal
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
St.Pauli badge
St.Pauli
FCP
3
F
4Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron2/5

Magdeburg vs. St. Pauli: las clasificaciones

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
Hertha BerlinHertha BerlinBSC
111010259+1631
W
W
W
D
W
2
NúrembergNúrembergFCN
117312613+1324
W
W
L
D
D
3
KaiserslauternKaiserslauternFCK
11632107+321
W
L
W
W
D
4
WolfsburgoWolfsburgoWOB
115422616+1019
L
W
D
W
D
5
MagdeburgMagdeburgFCM
105232113+817
D
W
L
W
D
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
115241816+217
W
W
L
W
W
7
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
104331718-115
L
D
L
D
D
8
St.PauliSt.PauliFCP
102621212012
L
D
D
W
D
9
Greuther FurthGreuther FurthGFT
113351319-612
L
W
L
W
L
10
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
112541820-211
D
L
D
D
L
11
Eintracht BraunschweigEintracht BraunschweigEBS
113261618-211
D
L
W
L
W
12
BochumBochumBOC
10325811-311
W
D
L
L
L
13
OsnabrueckOsnabrueckOSN
113261418-411
L
L
W
L
D
14
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
113261520-511
W
L
L
W
D
15
Hannover 96Hannover 96H96
103251016-611
W
L
D
L
W
16
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
103251321-811
W
L
W
L
L
17
DarmstadtDarmstadtSVD
11236921-129
L
D
D
L
W
18
Holstein KielHolstein KielHSK
111551114-38
L
L
W
D
L
Ascenso
Playoff de ascenso
Playoffs de descenso
Descenso

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