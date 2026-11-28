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Magdeburgo vs. Energie Cottbus: hora de inicio

Bundesliga II - Jornada 13 29 nov 2026 - 07:30 Avnet Arena

El 1. FC Magdeburgo recibe al Energie Cottbus en la 2. Bundesliga. El partido se juega en el Avnet Arena de Magdeburgo.

El equipo local llega al encuentro tercero en la clasificación y viene de ofrecer buenas actuaciones. El Magdeburgo ganó 1-2 en casa del Arminia Bielefeld el 20 de noviembre y, antes, el equipo de Petrik Sander se impuso por 4-1 al St. Pauli.

El Energie Cottbus, en cambio, ocupa el 17.º puesto y atraviesa una etapa difícil. El equipo de Claus-Dieter Wollitz no ha ganado ninguno de sus últimos cinco partidos de liga.

En su último encuentro sufrió una contundente derrota por 0-4 ante el líder, el Hertha BSC. Antes, el Cottbus había empatado 0-0 con el Braunschweig y perdido 1-2 contra el VfL Bochum.

Así, el Magdeburgo llega con confianza al partido en su estadio. El Cottbus necesita urgentemente una victoria tras tres empates y dos derrotas.

A continuación te contamos dónde puedes ver el partido.

Los temas de la semana: ¿cómo llegan el Magdeburgo y el Energie Cottbus?

El Magdeburgo suma tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos oficiales. En el más reciente ganó 1-2 en casa del Arminia Bielefeld. Antes había vencido 4-1 al St. Pauli y 6-1 al Karlsruher SC, mientras que la derrota llegó en la Copa de Alemania, por 1-6 ante el Bayern de Múnich. En total, el Magdeburgo marcó 14 goles y encajó 10.

El Energie Cottbus no ganó ninguno de sus cinco partidos y acumula tres empates y dos derrotas. En el más reciente perdió 0-4 ante el Hertha BSC y, antes, empató 0-0 con el Braunschweig. El Cottbus marcó tres goles y encajó ocho.

Magdeburgo vs. Energie Cottbus: alineaciones

Magdeburgo vs. Energie Cottbus: estado de forma

Magdeburgo vs. Energie Cottbus: balance de enfrentamientos directos

Magdeburgo vs. Energie Cottbus: las clasificaciones