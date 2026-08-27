El delantero español Álvaro Morata no ha conseguido ganarse un sitio en el Como bajo la dirección de Cesc Fàbregas, y parece que su futuro, a sus 33 años, está fuera de la Serie A.

Además, la llegada de Moise Kean al club italiano, que parece inevitable, le cierra la puerta a un puesto de titular al exjugador del Real Madrid y del Atlético de Madrid.

En este contexto, parece que Morata, cuyo nombre se ha vinculado con varios equipos, ya ha tomado una decisión, y según el programa radiofónico «El Larguero» de la Cadena COPE, el Leganés será su sorprendente destino.

La emisora añadió, según recogió el diario «Mundo Deportivo», que la prioridad del jugador es residir en la capital española, y de ahí surgió su elección del Leganés.

Según la misma fuente, el exinternacional español se incorporará al Leganés cedido por el Como.

El diario añadió: «Los allegados a Morata confirmaron la operación, que actualmente se está negociando. No es una operación fácil, dado que el Leganés es un equipo de Segunda División, pero si las cosas salen bien, Morata será el delantero número 9 del Leganés esta temporada. Está deseando vivir en Madrid».

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de Kooora