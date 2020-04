¿Madrid? Benedetto reveló cuándo fue el único día que lloró

El Pipa recordó con dolor la derrota frente a River en la final de la Copa Libertadores, pero puso a otro momento como el más duro de su carrera.

La derrota frente a River en la final de la 2018 será una carga que deberán soportar para siempre los integrantes de aquel plantel de Boca. Aquella caída y sus consecuencias se convirtieron en una respuesta obligada ante cada entrevista que brindan y el recuerdo de ese 3-1 en el Santiago Bernabéu reaparece ante casi cualquier excusa. Sin embargo, si bien fue un golpe durísimo para todos, Darío Benedetto considera que vivió situaciones más tristes en su carrera.

"La final de Madrid fue importantísima para todos. Como jugador e hincha de Boca me dolió perder ese partido, pero creo que hay cosas peores que una derrota en una final", aseguró el Pipa, que comparó la caída contra el Millonario con otro momento difícil de su vida: la rotura de ligamentos que sufrió el 19 de noviembre de 2017 en una derrota 2-1 frente a Racing por la Superliga.

"Por el único motivo por el que lloré fue por la rodilla, porque cuando me pasó se me vino a la cabeza el Mundial. Era tenido en cuenta por Sampaoli y quedar afuera de la lista fue un golpe muy duro en mi carrera. Me dolió muchísimo", admitió el delantero de Olympique de en diálogo con radio Mitre.

Benedetto, además, recordó detalles de la final en el Bernabéu, a la que llegó disminuído físicamente: "Guillermo no me veía bien físicamente y me ponía en los segundos tiempos. Yo venía sufriendo de dolor en el tendón, estaba para 15 o 20 minutos en el segundo tiempo. Pero cuando llegó la final me puso de titular, sabiendo que yo físicamente iba a aguantar un tiempo y un ratito del segundo. Cuando me empecé a sentir mal le pedí el cambio porque preferí que entrara alguien más fresco como Abila, que es un jugador importante”.