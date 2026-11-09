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El seleccionador alemán, Jürgen Klopp, afronta el próximo parón internacional con Marc-Andre ter Stegen como número uno. Pero ¿es la decisión acertada?

La selección alemana afronta el último parón internacional del año. En los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones, contra Serbia (13 de noviembre) y Países Bajos (16 de noviembre), estará en juego el pase a cuartos de final. El seleccionador Jürgen Klopp apuesta por Marc-Andre ter Stegen como titular en la portería, tal como dejó claro en una entrevista durante el anuncio de la convocatoria el pasado jueves. Pero ¿es realmente la elección acertada?

¿Qué le pasó a ter Stegen en el FC Barcelona?

Los últimos años no han sido nada fáciles para ter Stegen. Su calvario comenzó en septiembre de 2024, cuando sufrió una rotura del tendón rotuliano que le hizo perderse casi toda la temporada 2024/25 con el FC Barcelona. Apenas se había recuperado de la lesión de rodilla cuando reaparecieron los problemas de espalda.

La situación se volvió especialmente dura para el guardameta cuando el club catalán decidió pasar página y fichar a Joan Garcia, del rival de la ciudad, el Espanyol Barcelona. Los responsables del club, con el entrenador Hansi Flick a la cabeza, apartaron sin miramientos a su capitán, ter Stegen —no hay otra forma de describirlo—, y lo relegaron del primer al tercer puesto en la jerarquía de porteros, por detrás de Garcia y Wojciech Szczesny.

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Por eso, en las dos temporadas comprendidas entre 2024 y 2026, ter Stegen disputó apenas diez partidos oficiales: nueve con el FC Barcelona y uno con el Girona, al que fue cedido en invierno. Pero allí tampoco lo abandonó la mala suerte con las lesiones. Una lesión en el muslo lo dejó de nuevo fuera durante más de 160 días. Sin embargo, tras una larga etapa llena de contratiempos, las cosas han ido mejorando poco a poco para ter Stegen.

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Ter Stegen vuelve a brillar en Ámsterdam

Tras el decepcionante capítulo en el Girona, llegó una nueva cesión en agosto, esta vez al Ajax de Ámsterdam. Pese a una temporada anterior para olvidar, que el club más laureado de Países Bajos terminó en el quinto puesto de la Eredivisie, el Ajax sigue siendo un gigante europeo y está a un nivel deportivo muy distinto al del Girona. El traslado a Ámsterdam debía ser una nueva oportunidad para asentarse otra vez al máximo nivel.

Sin embargo, las primeras semanas ya dejaron claro que el camino no sería fácil. Tras tanto tiempo sin jugar con regularidad, el futbolista de 34 años acusó al principio la falta de ritmo. Las críticas llegaron sobre todo después de un error en la Conference League y una floja actuación en el gran duelo liguero contra el PSV Eindhoven. Pero, a medida que sumó minutos, el portero nacido en Mönchengladbach fue recuperando su antigua forma. Hoy apenas se oyen en Países Bajos las dudas iniciales. En su lugar, el ánimo en torno a ter Stegen se ha transformado cada vez más en entusiasmo.

IMAGO

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«Como un portero de hockey sobre hielo»: ter Stegen deslumbra a la prensa neerlandesa y a sus compañeros

Esta evolución alcanzó, por ahora, su punto culminante hace unas semanas en el partido de liga contra el Sparta Rotterdam. En la que probablemente haya sido hasta ahora su mejor actuación con la camiseta del Ajax, ter Stegen se convirtió en el hombre decisivo de la victoria por 2-1. Primero compensó un grave pase fallido de Julian Brandt con una parada extraordinaria en un mano a mano ante Mitchell van Bergen. Después salvó varias ocasiones sobre la línea y, gracias a sus reflejos, conservó casi por sí solo la ajustada ventaja hasta el final.

Su actuación tampoco pasó inadvertida en los medios neerlandeses. El exfutbolista Hans Kraay le dedicó grandes elogios en su columna de Voetbal International: «El Ajax estuvo contra las cuerdas durante 45 minutos. Ter Stegen salvó los tres puntos para su equipo con paradas fantásticas. ¡Este hombre no es precisamente un aficionado! ¡Madre mía, qué bien estuvo!». Kraay destacó especialmente dos acciones concretas: «La parada en el mano a mano ante Mitchell van Bergen, en la que reacciona casi como un portero de hockey sobre hielo, es su especialidad. Ningún otro portero de la Eredivisie habría detenido el cabezazo de Milan Zonneveld desde apenas dos metros».

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El propio van Bergen tampoco podía creer la rapidez de reacción del portero internacional: «Normalmente, en cuanto chutas, ya notas si has golpeado bien el balón y si va a entrar. Supe enseguida que mi remate había sido bueno, pero entonces llegó esa reacción de la nada. Fue una auténtica locura».

Las actuaciones de ter Stegen, que ha dejado su portería a cero cuatro veces en doce partidos de liga, han contribuido de forma decisiva a que el Ajax haya ganado mucha estabilidad en las últimas semanas. El club más laureado de Países Bajos ocupa ya el tercer puesto de la Eredivisie, a solo un punto del líder, el PSV.

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Kenneth Perez se mostró igual de entusiasmado en el programa de ESPN «Dit Was Het Weekend». Para el exjugador del Ajax, ter Stegen es un portero «que le asegura puntos a su equipo». También destacó que el alemán es «un tipo de portero muy diferente a casi todos los demás guardametas de la Eredivisie». Su veredicto final fue rotundo: ter Stegen es «de otra categoría».

Una divertida declaración de su compañero Tolu Arokodare demuestra que el futbolista de 34 años también impresiona dentro del vestuario. En declaraciones al diario belga Het Laatste Nieuws, el delantero elogió las cualidades de su portero, aunque de una manera un tanto peculiar: «Ter Stegen me vuelve loco en los entrenamientos. A veces es increíblemente frustrante ver cómo para un tiro tras otro. Dan ganas de pegarle».

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«Afronta estos partidos como número uno»: Klopp apuesta por ter Stegen

Las cosas también han mejorado para ter Stegen en la selección. En la Eurocopa de 2024, disputada en casa, tuvo que conformarse, como durante la mayor parte de su trayectoria con Alemania, con ser el suplente de Manuel Neuer. Después, una lesión lo dejó fuera de combate y también se perdió el Mundial de Norteamérica. Así se libró tanto del drama en la portería en torno a Oliver Baumann como del regreso temporal de Neuer.

Sin embargo, después de que Neuer anunciara su nueva retirada de la selección, el camino quedó por fin despejado para ter Stegen. En septiembre volvió a vestir la camiseta alemana contra Países Bajos tras 15 meses de ausencia. Entonces, el portero de 34 años aún estaba recuperando su mejor nivel y no logró convencer del todo. Ahora, en cambio, se ha ganado definitivamente la confianza de Klopp: «Ter Stegen afronta estos partidos como número uno», explicó el técnico de 59 años.

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Klopp no basó su decisión únicamente en las actuaciones actuales de ter Stegen con el Ajax: «Marc está haciendo una gran temporada en Ámsterdam. Tampoco se trata de quién para mejor en este preciso momento. En un portero importa mucho la estabilidad que debe transmitir. ¿Cómo puedo influir en el juego de mi equipo cuando tenemos el balón? Y, si defendemos con la línea adelantada, ¿cómo identifico esas situaciones con antelación?».

No es, ni mucho menos, una decisión desacertada, sobre todo teniendo en cuenta que Jonas Urbig ya se perfila como un posible sucesor prometedor. Alexander Nübel, del Besiktas, convocado para este parón internacional junto a ter Stegen y Urbig, también es un candidato firme. Loris Karius, del Schalke, atraviesa igualmente un gran momento, pero no ha sido convocado.

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Aun así, Klopp prefiere no forzar por ahora un relevo en la portería. En lugar de apartar a ter Stegen después de todo lo que ha aportado, apuesta de momento por su experiencia. Al mismo tiempo, le da a Urbig, de solo 23 años y todavía suplente de Neuer sobre el papel en el Bayern, un tiempo valioso para seguir desarrollándose sin la presión de las grandes expectativas.

Getty Images

«Ter Stegen no se lo ha ganado»: la decisión de Klopp recibe críticas

Sin embargo, la decisión de Klopp no convence a todo el mundo. El analista de Sky Dietmar Hamann fue especialmente contundente: «No entiendo por qué ter Stegen se lo ha ganado. Sufrió una lesión grave. Esa fue una de las razones por las que Neuer volvió. También hay que decir que no ha rendido bien en la portería de la selección». Al parecer, sus actuaciones en el Ajax tampoco le parecen un argumento suficiente a Hamann: «No creo que se lo haya ganado. Seguro que está parando bien en Ámsterdam, pero Nübel también lo hace en Turquía. Y hay argumentos para decir que Karius es el mejor portero de Alemania».

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Lo cierto es que ter Stegen juega actualmente a un nivel excelente y no había estado tan cerca de su mejor versión de los años más exitosos en el FC Barcelona desde hacía mucho tiempo. Ahora debe refrendar esas actuaciones con la camiseta alemana. Los próximos partidos contra Serbia y Grecia le brindan la oportunidad de justificar la confianza de Klopp y, al mismo tiempo, silenciar a sus críticos en Alemania.