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Gianni Infantino podría enfrentarse al mayor desafío desde que asumió la presidencia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), después de que haya surgido un rival inesperado que amenaza con desbaratar sus cálculos electorales y abre la puerta al final de su era.

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La candidatura del francés Philippe Diallo ya no es un simple gesto simbólico, sino que se ha convertido en una iniciativa seria que podría redibujar el mapa de la lucha por el liderazgo del fútbol mundial, en medio de informaciones que apuntan a que cuenta con una base de apoyo cercana a los 100 votos.

Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, anunció oficialmente su candidatura, lo que le sitúa en un enfrentamiento directo con Infantino, que se prepara para afrontar una batalla electoral que no parece tan sencilla como se esperaba, pese a contar con una amplia red de relaciones y apoyos dentro de las confederaciones continentales.

Según el portal francés «Foot Mercato», que cita al diario L'Équipe, el presidente de la federación francesa ya ha logrado reunir el respaldo de cerca de 100 votos, una señal de que la oposición europea a Infantino empieza a transformarse en un movimiento electoral tangible que podría amenazar las opciones del actual presidente de conservar su cargo.

A pesar de los meses que Infantino ha dedicado a preparar su campaña electoral, su imagen ha recibido crecientes críticas, especialmente en Europa, a raíz de varias decisiones y posturas polémicas.

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Su acercamiento al presidente estadounidense Donald Trump, el hecho de concederle el Premio Nobel de la Paz y las críticas relacionadas con la gestión del Mundial figuran entre los asuntos que más polémica han generado en torno a su liderazgo en la FIFA y que han debilitado su posición ante algunos actores del mundo del fútbol.

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Aun así, Infantino sigue gozando de una ventaja electoral importante gracias a sus sólidas relaciones con un gran número de federaciones nacionales de África, Asia y Sudamérica, que representan un bloque de voto influyente difícil de ignorar en cualquier cálculo electoral.

Por su parte, Diallo planea aprovechar el malestar europeo y apoyarse principalmente en el respaldo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que agrupa a 55 federaciones, además de tratar de atraer votos de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (CONCACAF), que cuenta con 35 votos.

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Según L'Équipe, el candidato francés goza del firme apoyo del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien al parecer le ha ayudado a construir una base electoral cercana a los 100 votos. Aunque esa cifra no le garantiza la victoria, sí le otorga un sólido punto de partida frente al actual presidente de la FIFA, al que las estimaciones atribuyen entre 80 y 90 votos asegurados.

Investigaciones y temores amenazan el futuro de Infantino

Los retos a los que se enfrenta Infantino no se limitan a los movimientos electorales de su rival francés, ya que los próximos meses podrían traer novedades que compliquen aún más su situación, sobre todo ante las informaciones sobre maniobras dentro de la UEFA para abrir una investigación sobre su gestión, con el objetivo de destapar posibles irregularidades y debilitar su posición antes de las elecciones.

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Asimismo, su estrecha relación con Trump podría convertirse en una nueva carga política, después de que el diario británico The Telegraph apuntara a la posibilidad de que sea citado ante el Congreso de Estados Unidos en el marco de las investigaciones relacionadas con sus vínculos con el presidente estadounidense.

Estos acontecimientos llegan en un momento sumamente delicado, ya que está previsto que la campaña electoral concluya el 18 de marzo en Rabat, la capital de Marruecos, lo que deja margen a ambas partes para reorganizar sus cartas en una carrera que podría deparar sorpresas inesperadas.

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Una nueva carta en la batalla por derribar a Infantino

Para convertir su candidatura en una amenaza real, Diallo necesita un equipo de campaña con experiencia e influencia en los pasillos del fútbol mundial, y aquí surge el nombre de Kevin Lamour, antiguo tercer guardián de la FIFA, como una de las figuras que podrían desempeñar un papel influyente en su campaña.

Lamour fue marginado durante el mandato de Infantino tras criticar algunas de sus políticas, pero aún mantiene buenas relaciones con varias figuras destacadas del fútbol internacional, además de conocer a fondo los entresijos de la FIFA y sus mecanismos de toma de decisiones.

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Su posible incorporación al equipo de Diallo podría suponer un refuerzo importante, sobre todo porque el candidato francés necesita personas capaces de comunicarse con las federaciones nacionales y de sumar votos para su proyecto electoral.

Aunque Infantino sigue siendo el gran favorito para conservar la presidencia de la FIFA, el ascenso de Diallo y su apoyo cercano a los 100 votos sitúan las próximas elecciones ante un escenario diferente y plantean una gran pregunta: ¿llegará a su fin la era Infantino ante una sorpresa francesa?