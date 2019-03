Machín: "Cuando firmé pensaba en estar muchos años en el Sevilla y sigo pensando lo mismo"

El técnico no teme a la destitución y sólo espera en lograr la victoria ante la Real Sociedad.

Pablo Machín ha vuelto a asegurar que no teme su destitución como técnico del Sevilla y sólo se centra en ganar el próximo partido liguero ante la Real Sociedad en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

"Soy el entrenador y asumo los resultados que está teniendo el equipo. Siempre, cuando acaban los partidos, tenemos un intercambio de impresiones. Tengo la misma relación con ellos. Es un momento de unión. Intento dar la mayor tranquilidad y confianza a los futbolistas. Vamos a pensar que en nuestra cabeza sólo está la palabra ganar", comentó.

Su futuro: "Cuando firmé en el Sevilla pensaba en estar muchos años y es el pensamiento que tengo. No hay que ir con temor y miedo, y menos en mi profesión. En mi mente sólo estar pensar en positivo. Ganar y ganar. Cuando ganemos dos partidos, pensar en el tercero. Todo el mundo tenemos presiones y objetivos personales. Tengo claro lo que voy a hacer. No voy a desviarme de mi línea de trabajo".

Cómo afronta el partido ante la Real: "Si son cambios radicales tampoco los va a haber. Somos los que somos. Creo que tenemos que seguir una línea en la esencia de lo que se propone. En la gran mayoría de las jornadas hemos estado en puestos europeos. Los futbolistas creen en lo que les propongo".

El empate y la mala suerte contra el Slavia: "Podía haber sido peor si tenemos otra desgracia. Si somos objetivos el equipo está haciendo más méritos que resultados. Ha habido algún partido en el que no hemos merecido mucho, pero en los últimos demuestra que tiene implicación y ganas. A partir de la cantidad llegará seguro la calidad. No sé si habrá equipos que generan tantas ocasiones como nosotros y no se lleve la victoria".

La implicación de los jugadores: "S­i en algún momento hay que demostrar la implicación, los futbolistas tienen que hacerlo mañana con el querer. La afición es un futbolista más para nosotros. Hay que encontrar nuestro momento, y cuando llegue lo vamos a aprovechar. Ahora sólo pensamos en la competición liguera. Lo realmente importante es la inmediatez. Sacar a los mejores once más los otros tres que nos puedan ayudar a ganar el partido".

La sequía de André Silva: "Es una cuestión de todos. Hay otros compañeros que tienen capacidad para hacer lo mismo que André. Creo que va a ser muy válido, incluido en el partido de mañana. No valoro sólo a los delanteros por el tema de los goles".

El rival: "La Real es un rival que nos lo va a poner complicado. Sea el rival que sea, nosotros somos los importantes. Son uno de los mejores fuera de casa. Tienen una plantilla que les da soluciones".