Maarten Wijffels, periodista del Algemeen Dagblad, criticó a sus colegas Mike Verweij y Steven Kooijman, de De Telegraaf, a través de X.

Según Wijffels, el rotativo matutino de Ámsterdam impulsó una «solicitud de empleo abierta» del internacional holandés Georginio Wijnaldum.

El domingo, el seleccionador Ronald Koeman confirmó en Studio Voetbal que Wijnaldum (Al-Ettifaq) no irá al Mundial.

Inmediatamente después, Wijffels reaccionó en X: «Imaginen entrevistar a Wijnaldum y dejarle hacer una solicitud abierta para ir al Mundial, cuando hacía tiempo que estaba claro que ya no era una opción. Koeman lo acaba de confirmar en televisión».

El 25 de abril, De Telegraaf publicó una entrevista en la que el jugador expresaba su deseo de estar en el Mundial. Verweij y Kooijman firmaron ese texto.

En X, Wijffels recibió de inmediato críticas por considerar poco colegial su tuit. El periodista respondió: «¿Por qué todos dan vueltas a algo que ya está claro desde hace tiempo? Lo mismo con Jordy Clasie y esa insistencia en preguntarle por la selección».

«Depende de cómo te lo tomes. Si yo fuera un aficionado o un lector cualquiera, querría que los medios me contaran lo que está pasando, no lo que ellos quieren que pase», concluye.