Gianluigi Buffon, director de la selección de Italia, anunció su dimisión de su cargo, tras el fracaso de la Azzurra en clasificarse al Mundial de 2026.

La selección italiana perdió ante Bosnia y Herzegovina en la tanda de penaltis en la final del repechaje europeo clasificatorio para el Mundial, por lo que el equipo azzurro se perderá el torneo por tercera vez consecutiva, un hecho sin precedentes en la historia.

Este fracaso representa un nuevo golpe que se suma a una serie de tropiezos anteriores, tras la ausencia del Mundial de 2018 frente a Suecia y del Mundial de 2022 frente a Macedonia del Norte, lo que desató una gran crisis dentro del fútbol italiano.

Este fracaso dio inicio a un proceso de reestructuración integral dentro del “calcio”, en el que dimitió el presidente de la Federación Italiana, Gabriele Gravina, y el último en decidir renunciar fue la leyenda Gianluigi Buffon, lo que despierta dudas sobre la continuidad del entrenador Gennaro Gattuso también.

Mensaje de Buffon

Buffon dijo en su comunicado: “Presentar mi dimisión apenas un minuto después de terminar el partido contra Bosnia fue un acto impulsivo, nacido de lo más profundo de mis sentimientos, igual que las lágrimas y el dolor que siento en el corazón, un dolor que sé que ustedes comparten conmigo”.

Y añadió la leyenda de la portería: “Me pidieron que esperara para que todos pudieran evaluar las cosas con calma. Y ahora, tras decidir el presidente Gabriele Gravina dar un paso al costado, siento que soy libre de tomar lo que considero una decisión responsable”.

Continuó: “Aunque creo que logramos mucho a nivel de espíritu colectivo con Gennaro Gattuso y su cuerpo técnico, el objetivo principal era devolver a Italia a la Copa del Mundo… y no lo conseguimos”.

Buffon completó: “Es justo que deje a los responsables la libertad de elegir a la persona más adecuada para este puesto. Representar a la selección nacional es un gran honor para mí, y una pasión que me ha acompañado desde la infancia”.

Prosiguió: “He intentado desempeñar mi papel con todas mis fuerzas, y consideré cada aspecto del trabajo como un vínculo para el diálogo y la integración entre las distintas categorías de edad, y busqué junto con los entrenadores construir un proyecto que empiece en las categorías inferiores y llegue hasta la selección absoluta”.

Buffon continuó: “El objetivo era reconsiderar la manera de desarrollar a los jóvenes talentos, y trabajé en incorporar elementos de gran experiencia para respaldar este proyecto con una visión a medio y largo plazo”.

Y concluyó: «Creo en la competencia y la especialización, y el juicio final sobre los resultados de estas decisiones estará en manos de los responsables. Guardaré esta experiencia en mi corazón, con toda su gratitud y sus lecciones, aunque su final haya sido doloroso... Forza Azzurri… siempre».