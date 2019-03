M. Ángel Portugal: "Lopetegui y Solari han pagado los platos rotos de un Real Madrid en transición"

El que fuera jugador, ayudante de Del Bosque y secretario blanco cree que el equipo se "está consumiendo poco a poco".

"Lopetegui y Solari han pagado los platos rotos de un equipo que está en transición" piensa Miguel Ángel . El que fuera jugador del Real Madrid, pero además también ayudante del Del Bosque en el banquillo y secretario técnico en los despachos, afirmó en palabras a EFE que el conjunto madridista "se está consumiendo poco a poco porque la edad no perdona".

"Es un equipo que está en transición, que lleva cuatro o cinco años en la elite. El desgaste moral, anímico y físico es muy grande cuando estás tantos años en la elite. Llevas más de mil días siendo campeón de Europa y eso desgasta; y además los jugadores van cumpliendo años también", dijo el ahora entrenador del Wilstermann de Cochabamba.

La salida de Ronaldo, importante para cualquier equipo

Y es que, en su opinión, no calibró lo suficientemente bien el la salida de Cristiano Ronaldo hacia la de Turín: "Quizás no se calibró lo suficiente ese bagaje de goles que supone Cristiano. Es difícil que los demás aporten goles cuando no han aportado".

"La baja de Cristiano sería importantísima en cualquier equipo de donde se vaya, lo fue para el , lo ha sido para el Real Madrid y, el día que se vaya de la Juve, pues también lo sufrirá", sentenció.