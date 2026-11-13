¿Quiere acceder a su servicio de streaming habitual con mayor seguridad o desde otra parte del mundo donde podría encontrarse con bloqueos geográficos? En ese caso, una red privada virtual (VPN) resulta muy útil.

Evita al instante los bloqueos geográficos regionales y mira transmisiones de fútbol en vivo de todo el mundo en tu plataforma de streaming favorita Mira fútbol dondequiera

Consiga una VPN fiable. Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta).

Elija un proveedor de VPN de confianza y descargue la aplicación en su dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elija la ubicación del servidor. Seleccione un servidor VPN en el país donde se emite oficialmente el partido.

Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).

Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP). Acceda a la emisora oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming de la emisora deportiva que posee los derechos de retransmisión.

Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming de la emisora deportiva que posee los derechos de retransmisión. Inicie sesión y busque la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la emisora oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Luxemburgo vs. Estonia: hora de inicio

UEFA Nations League C - Jornada 5 13 nov 2026 - 14:45 Stade de Luxembourg

La selección de Luxemburgo recibe a Estonia en el Stade de Luxembourg para un duelo del grupo 4 de la Liga C de la Liga de Naciones. Ambos equipos se juegan puntos importantes para su posición en la tabla.

Luxemburgo está bajo presión tras una etapa difícil. Tres derrotas en sus últimos tres partidos oficiales han dejado al equipo de Jeff Strasser en el último puesto del grupo.

Estonia, en cambio, llega con una dinámica mucho más favorable. El equipo de Jurgen Henn sigue invicto en la actual edición de la Liga de Naciones y ocupa el segundo puesto del grupo.

El enfrentamiento de la ida, disputado a principios de octubre, terminó 1-0 a favor de Estonia. Luxemburgo necesita reaccionar esta vez en casa.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión, la hora de inicio y el streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Luxemburgo y Estonia?

Luxemburgo llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante Bulgaria. Antes, Luxemburgo también había perdido 0-3 contra Islandia. En esos cinco partidos, el equipo marcó dos goles y encajó ocho.

Estonia acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó 0-0 contra Islandia. Antes, Estonia había vencido 1-0 a Luxemburgo. El equipo marcó tres goles y solo encajó uno en esos cinco encuentros.

Luxemburgo vs. Estonia: alineaciones

Luxemburgo vs. Estonia: estado de forma

Luxemburgo vs. Estonia: balance de enfrentamientos directos

Luxemburgo vs. Estonia: las clasificaciones