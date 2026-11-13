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UEFA Nations League C
team-logoLuxemburgo
Stade de Luxembourg
team-logoEstonia
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Luxemburgo vs. Estonia, en directo hoy: ¿dónde ver el partido por televisión y en streaming?

Luxemburgo vs Estonia
Luxemburgo
Estonia
UEFA Nations League C

Luxemburgo se enfrenta a Estonia en la Liga C de la Liga de Naciones de la UEFA. Pero ¿quién emite el partido hoy en directo por televisión y en streaming?

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EspañaDAZN
MéxicoSky Sports
ColombiaDisney+ Premium Sur
ArgentinaDisney+ Premium Argentina
PerúDisney+ Premium Chile
ChileDisney+ Premium Chile
EcuadorDIsney+ Premium Sur
República DominicanaDisney+ Premium Norte
ParaguayDisney+ Premium Argentina
UruguayDisney+ Premium Argentina
Estados UnidosFubo
  • Conéctese al servidor. Active la VPN y conéctese al servidor seleccionado para cambiar su ubicación digital (dirección IP).
  • Acceda a la emisora oficial. Visite la página web o abra la aplicación oficial de streaming de la emisora deportiva que posee los derechos de retransmisión.
  • Inicie sesión y busque la retransmisión. Cree una cuenta o inicie sesión en la plataforma de la emisora oficial para obtener acceso completo y disfrutar del partido.

Luxemburgo vs. Estonia: hora de inicio

crest
UEFA Nations League C - Jornada 5
Stade de Luxembourg

La selección de Luxemburgo recibe a Estonia en el Stade de Luxembourg para un duelo del grupo 4 de la Liga C de la Liga de Naciones. Ambos equipos se juegan puntos importantes para su posición en la tabla.

Luxemburgo está bajo presión tras una etapa difícil. Tres derrotas en sus últimos tres partidos oficiales han dejado al equipo de Jeff Strasser en el último puesto del grupo.

Estonia, en cambio, llega con una dinámica mucho más favorable. El equipo de Jurgen Henn sigue invicto en la actual edición de la Liga de Naciones y ocupa el segundo puesto del grupo.

El enfrentamiento de la ida, disputado a principios de octubre, terminó 1-0 a favor de Estonia. Luxemburgo necesita reaccionar esta vez en casa.

Quienes quieran seguir el partido en directo encontrarán a continuación toda la información sobre la retransmisión, la hora de inicio y el streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Luxemburgo y Estonia?

Luxemburgo llega a este partido con un balance de dos victorias, ningún empate y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. El más reciente terminó con una derrota por 0-2 ante Bulgaria. Antes, Luxemburgo también había perdido 0-3 contra Islandia. En esos cinco partidos, el equipo marcó dos goles y encajó ocho.

Estonia acumula dos victorias, tres empates y ninguna derrota en sus últimos cinco partidos. El más reciente terminó 0-0 contra Islandia. Antes, Estonia había vencido 1-0 a Luxemburgo. El equipo marcó tres goles y solo encajó uno en esos cinco encuentros.

LUX

LUX - Formulario

ALB
W0-1
BGR
W1-2
ISL
L0-3
EST
L1-0
BGR
L0-2
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
EST

EST - Formulario

LTU
W1-0
ISL
D1-1
BGR
D0-0
LUX
W1-0
ISL
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Luxemburgo vs. Estonia: alineaciones

Luxemburgo contra Estonia alineaciones probables

Manager

  • J. Strasser

Luxemburgo vs. Estonia: estado de forma

LUX

LUX - Formulario

ALB
W0-1
BGR
W1-2
ISL
L0-3
EST
L1-0
BGR
L0-2
Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
1/5
EST

EST - Formulario

LTU
W1-0
ISL
D1-1
BGR
D0-0
LUX
W1-0
ISL
D0-0
Gol marcado (encajado)
3/1
Partidos con más de 2,5 goles
0/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Luxemburgo vs. Estonia: balance de enfrentamientos directos

Cara a cara

LuxemburgoEmpateEstonia
0
1
3
UEFA Nations League C
Estonia badge
Estonia
EST
1
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
0
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
0
Estonia badge
Estonia
EST
2
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Estonia badge
Estonia
EST
4
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
0
F
Amistosos
Luxemburgo badge
Luxemburgo
LUX
1
Estonia badge
Estonia
EST
1
F
1Goles marcados8
Partidos con más de 2.5 goles1/4
Ambos equipos marcaron1/4

Luxemburgo vs. Estonia: las clasificaciones

Grp. 4

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
IslandiaIslandiaISL
422071+68
D
W
W
D
2
EstoniaEstoniaEST
413021+16
D
W
D
D
3
BulgariaBulgariaBGR
411235-24
W
L
D
L
4
LuxemburgoLuxemburgoLUX
410327-53
L
L
L
W
Ascenso
Playoff de ascenso

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