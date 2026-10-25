Los aficionados del Feyenoord se han pronunciado contra Lutsharel Geertruida antes del gran duelo ante el PSV. Desde la grada visitante del Philips Stadion se escuchó «C*ncer Geertruida, olé», como muestran unas imágenes de Voetbal Ultras.

Para Geertruida, el partido contra el PSV será, en cualquier caso, especial. El internacional con Países Bajos se enfrentará este domingo por primera vez al Feyenoord, el club de sus amores desde la infancia, tras su polémico fichaje por el PSV.

Su marcha a Eindhoven no fue bien recibida en Rotterdam. Ya había quedado claro, pero antes del gran duelo los aficionados del Feyenoord desplazados al estadio han vuelto a hacerse oír con un cántico insultante dirigido al defensa: «C*ncer Geertruida, olé».

Durante su presentación con el PSV al comienzo de esta temporada, Geertruida ya habló de la difícil situación. «No espero que todo el mundo entienda o acepte esa decisión de inmediato», dijo entonces.

«Pero espero que, con el tiempo, también haya margen para reconocer cuánto amor, gratitud y respeto seguiré sintiendo por el Feyenoord».

«Por eso quiero dejar una cosa muy clara: elegir al PSV no significa elegir estar contra el Feyenoord. Nunca olvidaré lo que el Feyenoord me ha dado y siempre formará parte de quien soy».