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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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«Luto por algunos árabes»... Un mensaje irónico del agente de Salah tras la eliminación del Mundial

Argentina vs Egipto
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¿A quién se refiere Rami Abbas?

Rami Abbas, agente de Mohamed Salah, publicó un mensaje irónico tras la eliminación de Egipto en octavos del Mundial 2026, tras perder 3-2 ante Argentina en un partido marcado por polémicas arbitrales.

En su cuenta de «X» publicó: «Propongo un minuto de silencio por los árabes que no apoyaron a Egipto».


El mensaje generó gran revuelo en redes, pues muchos lo interpretaron como una burla hacia la afición árabe que apoyó a Argentina. Pese a la eliminación, la actuación de Egipto recibió elogios.

Egipto quedó eliminado tras perder 3-2 ante Argentina en un duelo lleno de polémica arbitral.

El exárbitro inglés Graham Scott, en un análisis de The Athletic, consideró «incorrecta» la anulación del gol de Mostafa Zico tras la intervención del vídeoarbitraje, al considerar que el contacto entre Marwan Attia y Lisandro Martínez al inicio de la jugada fue un roce normal en el fútbol y no justificaba la anulación.

Además, recordó que la acción ocurrió a unos 100 metros de la portería y que Argentina tuvo tiempo de reordenar su defensa antes del gol, por lo que la sensación de injusticia de Egipto resulta comprensible.

Gary Neville, Roy Keane y Alan Shearer cuestionaron la coherencia del arbitraje y del VAR, mientras que el exjugador argentino Claudio López admitió que Mohamed Salah merecía un penalti antes del tercer gol de Argentina.

La cadena española «Archivo Far» opinó que los aciertos del árbitro superaron a los errores y que ninguna decisión influyó en el resultado.

Tras la eliminación de Egipto, Marruecos, único equipo árabe en liza, se prepara para la revancha de cuartos ante Francia.

Los «Gallos» eliminaron a los «Leones del Atlas» en semifinales del Mundial 2022, y los pupilos de Mohamed Wahbi buscan revancha esta noche para avanzar a semifinales. 

Lee también:
Tras la protesta egipcia, primera decisión de la FIFA sobre el árbitro del partido contra Argentina.


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