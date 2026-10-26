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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Lunin revela el secreto de su parada legendaria: así derribó el Real Madrid al Barcelona

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
A. Lunin
España
Ucrania

Brilló en ausencia de Courtois

El ucraniano Andriy Lunin, guardameta del Real Madrid, reveló los principales factores que ayudaron al conjunto blanco a vencer al Barcelona por 2-1 en el Clásico, subrayando que la disciplina, el espíritu combativo y el trabajo colectivo fueron las claves para sumar los tres puntos en el estadio Spotify Camp Nou.

Lunin disputó el encuentro en lugar del belga Thibaut Courtois, quien se ausentó por sufrir un fuerte resfriado, y el portero ucraniano ofreció una actuación destacada, especialmente después de atajar un peligroso intento del Barcelona cuando el marcador reflejaba el empate a 1-1.

Lunin afirmó que jugar fuera de casa hace la tarea más difícil, pero insistió en que el deseo del Real Madrid de ganar fue decisivo, y añadió: "La disciplina y el espíritu combativo, porque teníamos muchas ganas de ganar el partido. Jugar fuera de nuestra casa es más difícil, pero conseguimos 3 puntos sumamente importantes".

Una atajada decisiva con un trabajo diario detrás

Sobre su importante atajada durante el encuentro, el guardameta hizo referencia al papel que desempeña el entrenador de porteros, Nuno, en el desarrollo de su nivel, explicando que su frase recurrente "buen entrenamiento" refleja la importancia del trabajo diario y la preparación constante.

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Lunin recalcó que los grandes enfrentamientos requieren cohesión colectiva, señalando que el equipo debe saber cómo soportar la presión y las dificultades hasta el final, especialmente ante rivales de la talla del Barcelona.

Lunin advierte contra el estancamiento tras la victoria

Y pese a que el Real Madrid logró su quinta victoria consecutiva, el portero ucraniano insistió en la necesidad de seguir evolucionando y no conformarse con los resultados positivos, subrayando que lo más importante es mantener el rumbo correcto durante la próxima etapa.

También abordó la capacidad del equipo para resolver los partidos en los últimos minutos, señalando que el Real Madrid ha mostrado esta cualidad durante los últimos años, pero que necesita concentrarse en mayor medida en el trabajo dentro del campo, porque la ambición del equipo le exige seguir haciendo un mayor esfuerzo.

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