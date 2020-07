Luka Romero: "Me molesta que me digan 'el nuevo Messi'"

La joya del Mallorca, de apenas 15 años, asegura que quiere que se le reconozca por sus condiciones y no le gusta que le comparen con su ídolo.

"Me molesta que me digan el nuevo Messi, porque Messi solo hay uno y yo quiero hacerme un nombre en el fútbol como Luka Romero". Más contundente no ha podido ser la nueva joya del fútbol español y actual mediocampista del . Con apenas 15 años, Luka Romero deslumbra a propios y extraños y tiene claro quién quiere ser.

Así lo ha hecho saber en una entrevista concedida este lunes a '90 minutos', programa televisivo de la cadena Fox Sports, en la que, de todas maneras, reconoció que sus ídolos son "Messi y Maradona".

"MESSI HAY UNO SOLO, YO QUIERO SER LUKA ROMERO"#90MinutosFOX - Luka Romero expresó su molestia por la comparación que le hacen con el crack del . pic.twitter.com/JhDZmHbNf9 — FOX Sports (@FOXSportsArg) July 27, 2020

"Siempre me gustaron y siempre miro vídeos de los dos". En cuanto al actual delantero del FC Barcelona, dijo que "sería un sueño conocerlo porque siempre lo tuve de ídolo. Si puedo verlo, estaría muy contento". "Nunca conocí a Messi. Fui una vez al hotel y me saqué una foto, pero no lo conozco", agregó.

Como era de esperarse, la puja por ver a qué país representará comenzó hace mucho tiempo. , su país de residencia desde hace más de una década, lo quiere tentar para que se ponga la Roja; , el país en donde nació cuando su padre jugaba allí en 2004, también quiere meterse en la discusión. Sin embargo, él ya se puso la Albiceleste para disputar el último Sudamericano Sub 15 y en la entrevista volvió a dejar en claro para quién quiere jugar. "Quiero jugar en la Selección argentina", reiteró.

Consultado acerca de qué puesto le gusta ocupar sobre el terreno de juego, señaló: "Donde más me gusta jugar es de enganche. Acá en Mallorca sí que hay enganches. Si no, me gusta jugar en la banda derecha".

Y preguntado sobre si le hubiese gustado debutar en la liga de Argentina, contestó. "Me hubiese gustado jugar en algún equipo de Argentina, porque me siento cómo jugando en Argentina. Al menos me hubiera gustado entrenar con algún equipo de Argentina (...) No, no tengo preferencia por ningún club... Bueno, , porque ahí jugó mi papá. (...) Lo que me identifica con el fútbol argentino es la pasión. Cuando fui a Argentina, fui a la Bombonera y a la de River a ver partidos y es impresionante".

Por otro lado, Romero recordó cómo fue el debut en LaLiga, que se dio el pasado 24 de junio en la derrota ante el Real Madrid: "Estaba calentando y sabía que iba a entrar, porque el segundo entrenador me dijo que tendría unos minutos. Y cuando me llamó el míster me dijo 'disfruta, muévete por el campo'. Me tocó el corazón y me iba a mil".