Luka Romero, a Goal: "Me da mucha vergüenza pedir camisetas, pero la que más quiero es la de Messi"

El debutante más joven de la historia de Primera concede su primera entrevista fuera de su país. "No sé la cifra exacta del récord de mi debut", dice.

El minuto 83 del Real Madrid-Mallorca del 24 de junio de 2020 es historia del fútbol español. En ese momento se producía el estreno más precoz de siempre en Primera División: Luka Romero (Durango, 18-11, 2004) saltaba al césped del Alfredo di Stéfano con 15 años y 219 días. Elegido en el puesto 39 del NXGN 2021, el atacante, que alterna el primer y el segundo equipo del Mallorca mientras se negocia su contrato profesional, abrió las puertas de su casa de Palma a Goal.

En una agradable mañana en la que se fueron sumando a la charla su papá, el exfutbolista Diego Romero, su mamá, Vanina, y su hermano mellizo, Tobías, Luka habló de sus encuentros con Messi, de Leo y Maradona, de su ‘conversación’ con Sergio Ramos, del reciente Boca-River o de cómo las selecciones de España y su México natal trataron sin éxito de convencerle para que les eligiera en vez de a una Argentina que siente suya. Y lo hizo, con la inocencia y el nerviosismo propios de el niño que aún es, por primera vez para un medio de fuera de su país.

¿Qué le pasa por la cabeza cuando se ve en una lista con nombres como los de Ansu Fati, Camavinga o Pedri?

Muchas gracias a Goal. La verdad es que es un sueño estar en ella.

Hay diferencia de edad entre ustedes. ¿Cómo es la vida de un chaval de 16 años que no hace las cosas de un chaval de 16 años?

Como la de cada niño. Hago lo que quiero: juego al fútbol, a la Play o salgo a la calle con mis amigos, aunque ahora me lo prohíben un poco por el coronavirus. Trato de hacer la vida de un niño.

¿Le da un poco de miedo perder su adolescencia por estar ya donde está?

Es que desde muy chiquito he intentado ser profesional: me cuido en las comidas, nunca he salido de fiesta, siempre llego temprano para comer, descansar… Todo eso.

Supongo que con esas rutinas el colegio le costará más. ¿Cómo le va?

Ya he terminado 4º de la ESO. Entreno por la mañana y estudio por la tarde. He aprobado todo, por suerte.

¿Qué se le complica y qué le gusta más?

Me gusta Mates (Matemáticas), sobre todo antes. También Plástica, dibujar. Lo que más me cuesta es Geografía.

Ya le pararán por la calle. ¿Cómo es eso?

Bueno, a todo el mundo le gusta que le pidan una foto, sentir eso, ese cariño.

¿Le pasa en situaciones peculiares, por ejemplo en la playa con los amigos?

Sí, pero lo llevo bien, normal. Si se me acercan, siempre trato de sacarme una foto, ahora con el tema del virus con cuidado. Me pongo contento cuando pasa.

Usted ha estado ahí. ¿A quién le pidió autógrafos de niño?

Sí. A Messi; me saqué una foto con él. A Dani Alves, a Verratti, a bastante gente…

Lo de Messi fue en Jerez, con cinco añitos…

Estaba en el restaurante del hotel comiendo y el segurata se le acercó para decirle que mi hermano y yo estábamos esperando en la puerta. Se levantó y vino a hacerse la foto.

¿Conocían al de seguridad o le pidieron el favor?

No, se lo pedimos.

¿Le dijo algo?

Ni me acuerdo. No le dije nada. Nos sacamos la foto y se fue.

"Mis ídolos son Messi y Maradona. También me gustan mucho Dybala, Modric e Isco"

Tiempo después se encontraron de nuevo, pero no se atrevió a hablarle...

No, la verdad es que no. Fue un partido en el que no fui convocado, sino a la grada; cuando terminó, bajé y le vi pasar, pero no me animé.

Se puede decir que es su ídolo. Le admira mucho.

Sí, a Leo y a Maradona.

El eterno debate: ¿con quién se queda?

Con los dos.

Mejor que no se moje, que es un tema 'peligroso' (risas). Al margen de Messi, ¿cuál es su podio de favoritos de ahora?

Me gustan mucho Dybala, Modric, Isco… Me fijo mucho en los que juegan en mi posición.

No le voy a preguntar por lo de 'El Messi mexicano', que somos muy pesados, ¿pero en quién se ve reconocido?

Es que cada uno tiene su forma de jugar.

¿Se sabe la cifra exacta del récord de su debut?

No… Mmm…

Con 15 años y…

Y… No sé… ¿200 días?

219. ¿Cómo vivió la previa y el momento en sí?

De niño siempre sueñas con jugar contra Real Madrid y Barcelona, y ver a los jugadores ahí fue algo impresionante.

¿Con quién habló?

Con Sergio Ramos. Me preguntó cuántos años tenía, le dije que 15 y se quedó sorprendido.

¿Cambió la camiseta o se la quedó?

Me la quedé.

¿Y pidió alguna?

No.

"En cinco años me veo asentado en Primera"

¿Guarda las suyas?

Sí, la del debut y la del primer gol.

¿Cuál quiere pedir?

No he pedido ninguna, me da mucha vergüenza (risas).

Dígame una.

La que más, la de Messi (risas).

¿Dónde se ve en cinco años?

Quiero estar en Primera, ya jugando, asentado. Estoy cómodo en el Mallorca.

También quiere jugar con Argentina, pero España intentó convencerle. Como México, su país de nacimiento.

Sí, vinieron a Mallorca desde México y eso me pone contento. Fuimos a un restaurante a comer y me explicaron cómo iba a estar ahí.

¿Tiene algún recuerdo de allí?

No, nada, porque estuve sólo tres o cuatro meses.

¿No ha vuelto?

No.

¿Le gustaría?

Sí, sí.

A nivel de clubes, ¿querría jugar en México?

Sí. Me gustaría ir allí y así conocer también la cultura del país donde nací.

Vamos con Argentina. Pablo Aimar le elogió y dijo que pensaba convocarle para la Sub-17. ¿Mantienen contacto de forma regular?

Ahora no porque han suspendido el Mundial, el Sudamericano, todo… Pero en enero sí. Hacíamos charlas con todo el grupo. Nos explicaban todo, mirábamos partidos del Sudamericano anterior…

¿Y qué piensa cuando se ve con un profesor que fue un jugador tan talentoso?

Estoy muy contento. Trato de escuchar mucho y aprender mucho de él porque sabe mucho.

¿Sigue el fútbol de allá?

Sí, sí. Como cuando jugaron Boca y River, y empataron a uno. Lo sigo mucho.

¿Con quién iba?

El artículo sigue a continuación

Con nadie.

Si le dan a elegir a uno…

Me quedaría con Quilmes (risas).