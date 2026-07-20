Luka Modric (40) tomará una decisión importante sobre su futuro al día siguiente del Mundial

Luka Modric prolongará su carrera al menos una temporada más. Según el experto en fichajes Gianluca Di Marzio, el AC Milan negocia los últimos detalles de su nuevo contrato.

Su contrato vencía el 30 de junio de 2026, por lo que ahora está libre. Aunque había anunciado que esperaría al Mundial 2026 para decidir, todo indica que ya se ha decidido.

Según Di Marzio, solo faltan detalles para sellar un contrato de una temporada.

Así, se espera que el veterano croata siga en el proyecto milanés bajo las órdenes de Rúben Amorim, encargado de iniciar una nueva era en el club rossonero.

Llegó al Milan en verano de 2025 tras dejar el Real Madrid y, en su primera temporada, se convirtió en un referente en el centro del campo.

En su primera temporada disputó 37 partidos, marcó dos goles y dio tres asistencias. También jugó los cuatro encuentros de Croacia en el Mundial 2026, hasta la eliminación en octavos ante Portugal.

Con 40 años, Modric añadirá así una temporada más a su brillante trayectoria, tras pasar por el Dinamo de Zagreb, el Tottenham y el Real Madrid.