Luiz Henrique en GOAL: "Le pido a la afición que no pare de cantar, nos va a ayudar mucho"

El extremo brasileño del Betis hace balance de sus primeros meses en España de aprendizaje y adaptación y cree en la remontada ante el United.

Luiz Henrique (Petrópolis, 2001) está siendo una de las grandes sensaciones de la excelente temporada del Real Betis. Sólo unos meses después de su llegada, el jovencísimo brasileño ya ha dejado muestras de lo que puede hacer y de su desparpajo, regate y gol.

El ex del Fluminense ha brillado especialmente en la UEFA Europa League, donde ha sido capaz de marcar dos goles y repartir 2 asistencias en sus 7 primeros partidos en competiciones europeas. Ahora quier seguir brillando en el torneo continental y cree que la remontada de los verdiblancos ante el Manchester United en octavos de final aún es posible como explicó a GOAL como parte de la campaña Wonderkids de la UEFA Europa League.

¿Cómo valora su primera temporada en el Betis y jugando en Europa?

"Mi primera temporada en el Betis está siendo muy buena. El equipo está mejorando mucho, Pellegrini habla mucho conmigo y me está ayudando bastante. Mi primera temporada está siendo muy buena porque todos los jugadores que vienen de Brasil siempre lo tienen difícil en el fútbol de aquí, que es muy rápido, siempre tienes un jugador detrás y tienes que pensar antes".

¿Qué ha sido lo que más le ha impresionado del Betis?

"La afición del Betis. Es muy buena y siempre está ayudando a los jugadores, siempre está apoyando, siempre está con el equipo y el estadio lleno. Me ha impresionado".

¿Cómo le ha ayudado Manuel Pellegrini a adaptarse y mejorar su juego?

"Siempre antes de los partidos y en los entrenamientos me pide que encare a los rivales y que no me pare".

¿Se están perdiendo los jugadores regateadores?

"No. Yo poco a poco estoy aprendiendo, tengo mucho que aprender. Es mi primera temporada y aprendo de los más experimentados como Joaquín y Guardado que siempre hablan conmigo".

¿Ven posible remontar en la vuelta contra el Manchester United tras el 4-1 de la ida?

"Va a ser un partido difícil pero como cada partido lo vamos a pelear, a jugar y a dar todo contra el Manchester".

¿Cómo se sintió jugando en un campo tan emblemático como Old Trafford?

"Me sentí muy feliz, nunca había jugado un partido así, contra el Manchester y en su casa. Fue una experiencia buena pero ahora nos tenemos que enfocar en el partido de casa y darlo todo".

¿Le ha sorprendido la atmósfera impresionante que hay en los partidos en el Benito Villamarín?

"Cuando canta las afición es muy bueno, te llega. Me sorprendí cuando lo vi. El resto de jugadores ya lo habían hablado conmigo y ha sido muy bueno".

En el Manchester United juegan compatriotas como Fred, Casemiro o Antony, ¿son un espejo en el que mirarse?

"Antony es un jugador que juega de delantero y siempre lo he estado mirando. Siempre he visto a Casemiro y quiero jugar con él en la Selección. Espero trabajar mucho aquí para que alguna vez un seleccionador pueda llamarme y jugar con él y también con Fred, que es un buen jugador. Admiro mucho a Antony, que es un jugador con características más similares a las mías".

¿Cómo le están ayudando Luiz Felipe y otros compañeros a adaptarse a Europa?

"Es un país y una cultura nueva para mí. Estoy aprendiendo con Luiz Felipe y Willian, que ya lleva tiempo aquí y me está ayudando".

En el Betis juega también con Canales, Fekir o Joaquín, ¿qué está aprendiendo de ellos?

"Cuando firmé aquí estuve hablando con Denilson, que jugó con Joaquín en el Betis. Me habló de Canales, Fekir y Joaquín y me dijo que iba a mejorar mucho aquí. Son jugadores que hablan mucho con la gente nueva que llega. Hablan mucho conmigo y partido a partido voy jugando bien".

¿Qué mensaje mandaría a la afición del Betis para que les ayude a lograr la remontada contra el United?

"Quiero mandarle un mensaje a la afición que siempre nos apoya nuestra gente y espero que también contra el Manchester aquí en casa, que no paren de cantar porque nos va a ayudar mucho".

Where Anything Can Happen

La entrevista con Luiz Henrique es parte de la serie Europa League Wonderkids, que comparte los desafíos que los jugadores talentosos y ambiciosos deben superar para alcanzar su máximo potencial. La fase de eliminatorias de la Europa League sigue con una nueva serie de tres partes en honor a los Wonderkids del torneo en la actual temporada de fútbol. Mira el video de la serie Wonderkids aquí.