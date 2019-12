Luis Suárez y su renovación en el Barcelona: "Llegaremos a buen puerto"

El uruguayo tiene contrato hasta 2021 y se muestra tranquil y receptivo a seguir jugando en el Camp Nou.

Luis Suárez suma y sigue en el , donde está lleva años ganando títulos y marcando muchos goles. Su contrato actual acaba en 2021 y se muestra receptivo a renovar. “Uno está muy feliz en el club. Siempre me he entregado al máximo. Las estadísticas y los números me avalan, creo que estoy a la altura y a la hora de conversar, llegaremos a buen puerto”, aseguró en una entrevista a Sport.

Quiere seguir batiendo récord goleadores: “Es un gran reto. Siempre dije que los retos personales se tienen de que dejar al lado, pero en este caso, cuando falta tan poco para igualar o superar a un jugador histórico como Kubala y meterse ahí, te sientes muy orgulloso. El segundo puesto obviamente es un reto más difícil, pero ello no quita de tenerlo en la mira. Uno siempre intenta cumplir, pero ya se hará con el tiempo. El primero es inalcanzable (sonríe por Messi), pero ilusiona mucho poder llegar a los números de César”.

Supercopa de : “El objetivo principal es la . Es un torneo que nos atrae mucho. Es una nueva Supercopa y con rivales de la clase del para empezar. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera para jugar la final y pelear por esta primera Supercopa con el nuevo formato. Estamos con la ilusión de ganar el primer título en juego y todos los títulos que nos vienen por delante. Es una gran motivación, ahora estamos disfrutando de unos días de descanso después de una sobrecarga de partidos, pero ya tenemos ganas de luchar por el torneo”.

Derbi con el : “Los derbis siempre son difíciles. Hay que tener mucho cuidado. Están en una situación delicada, pero a nivel de calidad de jugadores, no se merecen estar donde se encuentran ahora. Los resultados y la situación te llevan al límite, se crea nerviosismo…”. En todo caso, el delantero recalca la confianza del equipo en superar este partido y mantener el liderato, corroborado en la última jornada del 2019 al ampliar la diferencia en dos puntos con el . “Es un partido lindo y a todos nos gusta jugarlo”, destaca.