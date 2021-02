Luis Suárez, sobre la filtración del contrato de Messi: "No entiendo que la gente tenga tanta maldad"

El goleador del Atlético de Madrid concede a Onda Cero su primera entrevista como rojiblanco, donde repasa todos los temas de la actualidad.

Luis Suárez ha concedido su primera entrevista como jugador del Atlético de Madrid. Y lo ha hecho en Onda Cero (El Transistor), donde el delantero uruguayo ha repasado su llegada al equipo de la capital española, se ha referido a su salida del FC Barcelona , ha hablado sobre la situación de Lionel Messi y ha contado cómo está siendo su adaptación al cuadro colchonero, líder de LaLiga que tiene al Pistolero como máximo anotador del certamen con 14 dianas.

Su salida del Barcelona

"No me lo esperaba. Había rumores que me llegaban, que fue lo que me molestó. Después, lo que es sabido. Las formas, los momentos. Me lo dice el entrenador. Me llama y me dice que hizo la planificación y que no contaría conmigo. Yo acepté la decisión pero le dije que yo tenía contrato y que sería el club el que tendría que arreglarlo".

"Yo no puse ningún pero. Quise facilitar las cosas lo último que quería era ser un problema".

"Me ofrecieron no presentarme en la pretemporada. Yo les dije que todavía tenía contrato y que por tanto me iba a presentar".

"Nadie me explicó nada de forma estricta. No llegué a hablar con Bartomeu. Lo hacía mi abogado".

📹🔴 “Me llamó Koeman y me dijo que no contaba conmigo” @LuisSuarez9. En @ElTransistorOC pic.twitter.com/FjOT9Xl3Su — El Transistor (@ElTransistorOC) February 4, 2021

Su adiós al cuadro azulgrana

"Fue duro por la forma en que se me despreció... pero quería que mis hijos vieran que me fuera del club a lo grande".

"Cuando llega el momento de avisar a mis hijos del cambio fue muy duro el cambio. Ellos son grandes y ya palpitaban que iba a haber un cambio"

📹 🔴"Cuando el Barça hizo oficial que no contaba conmigo empezaron las conversaciones con el Atleti" Las palabras de @LuisSuarez9, en @ElTransistorOC pic.twitter.com/OSQaLjdUK8 — El Transistor (@ElTransistorOC) February 4, 2021

Ganar la Champions

"La Champions me ilusiona como la Liga; tenemos la espina de la Champions porque el Atleti no la ha conseguido y sería entrar en su historia".

La derrota contra el Madrid

"Contra el Madrid cometimos el error de darles mucho la pelota; aprendimos para cuando nos toque enfrentarnos de nuevo".

La situación de Messi

"Esta tarde he hablado con Messi; estaba muy contento por la victoria de ayer".

"Está a un nivel espectacular, es el mejor del mundo".

Su relación con Leo

"Llegué nuevo un día y empecé a tomar mate con Messi. Empezamos a crear un feeling, nos juntamos con la familia. Nuestras mujeres empezaron a tener una gran relación y eso también ayudó a forjar nuestra gran relación".

"Hace dos años tuve una conversación con él. Decíamos que cada vez nos costaba más y que igual no íbamos a poder retirarnos cómo queriamos".

Sobre la filtración del contrato de Messi

"No entiendo que la gente tenga tanta maldad como para hacer público algo tan privado como el contrato de Leo con todo lo que ha dado Messi. Nunca ha habido un futbolista que le haya dado tanto a un club".

"Hay solo cuatro o cinco personas que sabían el contrato. Pero yo no intuyo quién ha podido ser".

La poca memoria en Barcelona...

"Me criticaron el año pasado por no tener un buen año y hasta la lesión llevaba 10 goles. Salí mejor jugador del mes de diciembre pero las cosas se olvidan rápido".

Su llegada al Atlético

"Cuando es oficial que el Barcelona no cuenta conmigo, empezamos a hablar sobre un cierto interés del Atlético, de la posibilidad de ir al Atlético. Primero hablamos por intermedio de Andrea Berta y un amigo en común que teníamos, yo nunca había hablado con él. Avanzamos hasta donde se podía hasta que empezamos a hablar con el Cholo (Simeone), con Miguel Ángel (Gil Marín)... Y respetando lo que dije desde un principio, que hasta que yo no me desvinculara del Barcelona no quería hacer nada, pasó lo que pasó".

Cómo es Simeone

"Simeone es de esos entrenadores que a la hora de convencer a un jugador, lo hace. Por su mentalidad su positivismo. Me transmitió que confiaba en mis cualidades pese a que algunos decían que ya no estaba en mi mejor momento y es algo que se agradece. No me preocupaba la forma de jugar del Atlético. He jugado en Uruguay en el Liverpool y sabía que si me adaptaba a la filosofía del entrenador me iba a adaptar bien".

La adaptación de su familia a Madrid

"Mis hijos se han adaptado muy bien. Están encantados en el nuevo colegio".

"Mi hijo Benja está contento y muy feliz jugando en el Atlético. La posibilidad de ir a sus partidos me deja encantado".

"Madrid también tiene sus encantos, hasta lo que podemos hacer por la pandemia, disfrutamos de la ciudad al máximo".

Cómo se cuida Suárez

"Tengo gente que me ayuda mucho a cuidarme. Un cocinero que me trata espectacular. Todo el tema de masajes, ahora tengo que tener un cuidado personal muy importante y hay mucha gente que me ayuda para mantenerme de la mejor manera".

La relación con Griezmann

"Desde un principio tuvimos buena relación con Griezmann. Estuvimos abiertos con él e incluso hemos quedado fuera de la cancha. Pero no puedes salir a desmentir todo porque te volverías loco".