Luis Suárez: "Si me hacen lo que a Busquets, me planteo mi salida"

El único Balón de Oro español habló en 'Carrusel Deportivo' de la situación que vive uno de los pilares del Barcelona

Sergio Busquets no está viviendo su mejor momento en el FC . El centrocampista, antaño titular indiscutible, ha perdido esa condición. Esta temporada, ha sido sustituido en varias ocasiones e incluso ha sido suplente en algunos encuentros.

Ante el , cuando apenas había pasado una hora de juego, fue sustituido. A no todos le gustó esta decisión, entre ellos a Luis Suárez Miramontes. Suárez, único Balón de Oro español y ex-jugador azulgrana en los años 50, fue muy crítico en 'Carrusel Deportivo' analizando la situación que vive el internacional español.

"Si yo estoy en esta época y me hacen lo que le hacen a Busquets, hablo con el entrenador y planteo mi salida. Tras 10 años jugando a alto nivel ... no se le puede tratar como si fuera un novato", expresó, dejando clara su opinión al respecto.

"Le están haciendo bajar de rendimiento constantemente. Este Busquets que estamos viendo, a parte de las sustituciones y de no hacerle jugar, no tiene nada que ver con el Busquetes nuestro y es tremendo. Lo está pagando anímicamente. No está alegre, no está contento, no juega con soltura ni con alegría", comentaba el ex-jugador.

Además, hizo hincapié en otro de los aspectos que más llaman la atención sobre Busquets.

"Lo más importante en el partido de hoy es que estamos perdiendo a Sergio Busquets para el Barcelona", analizó.