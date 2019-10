Luis Suárez nunca muere: firma el mejor arranque en tres años

El uruguayo ha transformado 5 goles en 7 partidos y canta un gol cada 101 minutos, unos registros que mejoran los últimos inicios que ha protagonizado

EDITORIAL

Luis Suárez nunca muere. A los treinta y dos años cumple su sexta temporada en azulgrana, más que cualquiera de los otros delanteros centro que han tenido el privilegio de acompañar a Leo Messi en el frente de ataque del . El uruguayo, criticado en sus dos anteriores inicios de temporada por su sequía goleadora, ha empezado el año a buen nivel a pesar de que ya no es intocable como antes aunque sea el único jugador de la plantilla que no tiene un recambio natural. Ante el ya fue sustituido por decisión técnica, algo poco habitual y que responde a un plan específico para alargar su vida deportiva en su propio beneficio y, como no, en el del club que le paga.

De hecho el uruguayo no acudirá a la cita con su selección la próxima semana y se perderá los dos choques ante Perú porque se quedará en Barcelona realizando “parte de su plan de trabajo personalizado” según informó el club la madrugada del pasado viernes. Goal entiende que las partes asumen cómo el delantero ya no puede disputar tantos partidos como años atrás de forma que Suárez se somete a un plan que debería permitirle estar en la cita con su selección del próximo mes de noviembre ante Hungría y probablemente . Incluso el el Barcelona le dosifica.

La planificación ha dado sus frutos y de momento el charrúa ya ha metido 5 goles en los 7 partidos que ha disputado, transformando uno de cada dos remates dirigidos a puerta. Supone un arranque mucho mejor al de las últimas temporadas, cuando apenas había marcado 3 goles en 9 partidos hace un año y 2 en 6, hace dos. Los números que presenta en estos momentos sí son interesantes y aunque el delantero todavía está lejos de su mejor versión su bagaje goleador apenas se ha resentido. Se da la circunstancia, además, de que si Luis Suárez marca el Barcelona gana así que es fundamental que siga en estos números, que si algo demuestran es que nadie puede enterrarle antes de tiempo.