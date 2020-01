Luis Suárez: "Ganemos o empatemos hay cosas que evaluar"

El uruguayo admite errores del Barcelona durante el derbi e insta a sus compañeros a analizarlos para corregirlos.

REACCIONES

ERNESTO VALVERDE compareció en rueda de prensa después de que el empatara a domicilio del en el primer partido de 2020, un resultado que permite al volver a alcanzar al cuadro azulgrana en lo alto de la clasificación de Primera.

Conclusiones. "Fue muy disputado, un derbi con tensión y emoción en el campo, si te empatan al final piensas que has perdido dos puntos; dominamos el primer tiempo pero no llegábamos con peligro y ellos se la jugaron con la estrategia, su gol les reforzó y trabajaron bien en defensa, nosotros logramos darle la vuelta poco a poco y hasta pudimos aumentar la ventaja, nos quedamos con diez, nos empujaron y en una jugada de estas nos hicieron el segundo gol".

Remontadas. "Ha habido partidos en los que el contrario se nos ha adelantado, es una posibilidad, y sin embargo ante la Real, , y este, le dimos la vuelta al resultado por lo que tenemos buena capacidad pero no fuimos capaces de cerrar, la expulsión nos condicionó porque ellos estaban todavía superando el golpe del 1 a 2, nos gustaría empezar ganando pero también es verdad que somos capaces de girar el marcador".

¿Falta de ambición? "Pienso que no, siempre me gusta que los pases sean hacia adelante y tuvimos opciones para el 1 a 3, tanto con once como con diez, a veces lucho contra la sensación de controlar demasiado, quiero que ataquemos".

Expulsión De Jong. "Siempre esperas un arreón final del rival pero no le perdimos la cara al partido, tras la expulsión pudimos hacer el 1 a 3 y la sacó Diego López, fue así y creo que Frenkie no vio al jugador que le apretaba por detrás y se la jugó agarrándole, nos ha condicionado relativamente porque defiendes con uno menos pero siempre tendrás opciones de contraataque".

Rendimiento americanos. "Los jugadores van fuera, los que están más lejos tienen más días pero el trabajo es el mismo y se ha notado".

Arturo Vidal. "Le utilizo desde el banquillo muchas veces pero cuando sale de titular es lo mismo, el otro día ante el hizo un gran partido y marcó, tiene unas características distintas, no es tan académico en el juego de posición como el resto pero siempre aparece por todas partes, es más desordenado y eso es una virtud muchas veces, puede aparecer de segunda línea".

Cambio de Rakitic. "Fue por el partido, ya sé lo que nos da Ivan y lo que nos da Arturo, dependiendo de las circusntancias les usamos, no llegábamos a zonas de finalización y pensamos que Arturo nos podía venir bien".

El Espanyol de Abelardo. "Es la primera vez que le veo en la temporada, los equipos que están abajo buscan en cada partido ese momento que sea un punto de inflexión para tener esperanzas y crecer, el Leganés lo está consiguiendo y el Espanyol lo está buscando, habrá una mentalización nueva con Abelardo y buscarán esa situación que les impulse, imagino que se aferrarán a este empate a última hora, a nadie se le escapa que en las segundas vueltas los de abajo sacan muchos puntos".

Por su parte, LUIS SUÁREZ atendió a las cámaras desde el mismo césped.

Errores. "Hay cosas que mejorar, ganemos o empatemos, hoy es un partido que hay que evaluar".

El artículo sigue a continuación

Expulsión. "Con un juagdor menos es difícil, el rival se crece pero no es excusa, somos el campeón".

Obligación. "Estando el el Barcelona tenemos la obligación de ganar siempre y tenems la sensación de perder puntos, tenemos que sacar conclusiones para no hacer más errores".

Espanyol. "Sabíamos que iba a ser complicado y siendo conscientes de que vienen días lindos para conseguir un título, tenemos que mejorar".