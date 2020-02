Luis Sinisterra sufrió complicada lesión de rodilla y se pierde el resto de la temporada

Malas noticias llegan desde Los Países Bajos para Carlos Queiroz y la Selección a causa de la terrible lesión de rodilla que sufrió este fin de semana Luis Sinisterra en el duelo del ante el Zwolle.

El talentoso delantero juvenil era titular en el equipo de Rotterdam pero sufrió un fuerte golpe y tuvo que abandonar el campo al minuto 46 con serias muestras de dolor. Este lunes, el club neerlandés confirmó una dura lesión de rodilla que le saca de los campos lo que resta de la temporada.

"Luis Sinisterra sufrió una grave lesión en la rodilla el domingo en el partido fuera de casa contra PEC Zwolle. Por lo tanto, se espera que el colombiano esté fuera de circulación durante seis a ocho meses", explicó el club en un comunicado.

Bad news... 😢



🇨🇴 Luis Sinisterra is naar verwachting zes tot acht maanden uitgeschakeld.



You will come back stronger, 𝘢𝘮𝘪𝘨𝘰. 💪