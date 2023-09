Luis Rubiales y el beso a Jenni Hermoso: "¿Si lo habría hecho con los hombres? Sí, lo hice cuando era jugador"

Rubiales se niega a disculparse con Jenni Hermoso por besarla en los labios tras el Mundial femenino e insiste en que "la verdad saldrá a la luz".

Luis Rubiales, ahora expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), renunció a su cargo el pasado domingo y explicó su decisión en una extensa entrevista concedida a Piers Morgan. En su programa ‘Piers Morgan Uncensored’, después de semanas de crecientes críticas y pedidos de dimisión, Rubiales admitió que no podía continuar su trabajo luego de toda la polémica generada por el beso a Jenni Hermoso, con la delantera del Pachuca diciendo que no había sido con consentimiento, después de la victoria de España por 1-0 en la final de la Copa Mundial Femenina sobre Inglaterra el pasado 20 de agosto.

Además, en la entrevista completa emitida el martes 12 de septiembre en "TalkTV", el hombre de 46 años insistió en que el beso fue "mutuo" y dijo que no le preocupaba enfrentar cargos criminales, ya que el ex presidente de la RFEF fue citado a comparecer ante un tribunal en España después de la Fiscalía abriera una causa en su contra por "los delitos de agresión sexual y coacción".

Beso: “Está claro que me equivoqué, es evidente, y lo dije desde el principio. Fue un acto conjunto mutuo. Me cogió en el aire y, al bajar, estábamos muy emocionados. No hubo intención ni connotación sexual. Solo aprecio. Jenni no preguntó (cuando me levanto del suelo). Hay que entender que está agarrándome (en el podio) y sonriendo. Si dos adultos tiene un comportamiento mutuo, donde hay una pregunta de por medio... Creo que el comportamiento no fue el adecuado como presidente, pero fue efusivo y fruto de la emoción de ser campeones. Un error puede tirar por tierra todo lo que hace un hombre. Creo que he cometido un error. He tenido la humildad de pedir perdón de manera sincera”.

Gesto del palco: “Un presidente no puede comportarse así, tampoco por lo del palco. Un presidente puede dar un abrazo pero de una forma más diplomática. Este gesto me produce más vergüenza. Es una expresión, en español, de ‘Ole tus h****’, ‘Ole tus o****’, que quiere decir ‘Bravo’. Iba dirigida a Jorge Vilda. No he tenido la oportunidad de disculparme personalmente con la Reina. Toda la familia real me conoce. El Rey es una persona espectacular”.

¿Habría hecho lo mismo si la Selección masculina hubiese ganado el Mundial?: “Mi comportamiento fue inapropiado, pero no tiene nada sexual. ¿Si lo habría hecho con los hombres? Sí, lo he hecho cuando era jugador. Más de dos décimas de segundo”.

Ir a la cárcel: “Es algo que toda confianza en que toda la verdad saldrá a la luz. ¿Un criminal? Mira mi cara. Soy una buena persona que en un momento de enorme felicidad, que ganas un Mundial”.

Dimisión: “No voy a seguir. Tengo una suspensión que están empezando y va a continuar. Creo que la Federación si puede o no soportar este tsunami mediático, si no cómo va a afectar esto a la RFEF. Amo mi país y no quiere le afecte. Y también, estamos en la carrera por el Mundial 2030. Hemos luchado mucho por ello. Creo que es mejor salir y están de acuerdo. No quiero ser egoísta. La situación ha cambiado mucho en tres semanas, desde que dije que no iba a dimitir hasta ahora. Varios amigos me dijeron: ‘Vas a hacer daño a personas que quieres y el deporte que amas’. He tenido que aguantar mucho durante estas tres semanas. Esta decisión puede afectar a muchas personas y no se trata solo de mí”.

Mensajes: “Muchas mujeres me han dicho: ‘Estoy contigo. Has cometido un error pero no es lo que están diciendo’. No diré un porcentaje, pero me ha reconfortado que mucha gente me apoye. No están defendiendo un error, si no que este error no es lo que mucha gente dice. Cuando tienes a tanta gente mirándote tienes que estar excelente y yo no lo estuve”.

Jenni Hermoso: “Aparte de esto (comunicado de Jenni) vi otras manifestaciones. Era una anécdota, si alguien se lo quiere tomar de alguna manera... ¿Ella está mintiendo? No voy a responder a eso. Esto sinceramente es malo para todos”.

Vídeo de disculpas sin Jenni: “Jamás he presionado a nadie en nada. Lo niego categóricamente. Yo no he presionado ni mandado a nadie a presionar a Jenni. Jorge Vilda no ha presionado a nadie, lo conozco”.

Defensa ante Jenni: “Lo que ha pasado es malo para todos. Jenni estaba allí, me levantó. Lo que ha pasado desde entonces es una locura. Tengo que defender mi dignidad con argumentos y la verdad. Yo he mantenido una misma versión desde el principio, y ahora solo puedo defenderla. Una anécdota entre dos personas motivada por la alegría”.

Broma con la boda: “Me alegro que me preguntes por eso (afirmación de que se casarían en Ibiza). Fue una broma. Ella tiene su pareja. ¿Inapropiado para el presidente de la Federación? Entiendo que mucha gente lo malentendiera, pero hay otras que sí lo entendieron. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero no de aquellas personas que faltan a la verdad. Mi forma de actuar fue noble, entusiasta, al 100% no sexual”.

Vídeo del bus: “Veo a un equipo que ha ganado el Mundial. Escucho lo de ‘beso, beso, beso’. Me llaman ‘Presi’, que es como me llaman mis amigos. Yo no voy a ir dando besos. Quiero leer un mensaje de una persona que estaba en el bus. Una persona del staff, tres días después, me dijo: ‘Solo puede estar inmensamente agradecido por el momento que hemos vivido, y eso es también gracias a ti. Quiero mandarte mi apoyo. Que no se empañe lo que has hecho’”.

Hijas: “Tengo mucha suerte de tener las hijas que tenga. Ellas están sufriendo más por mí que por ellas. He tenido muchos momentos de apoyo de mi familia y mi tierra. Dentro de todo lo que me ha sucedido, incluso gente que no conozco me ha apoyado. Obviamente habría preferido no pasar por esto”.

Huelga de hambre de su madre: “Estuve ayer con ella en Motril. Siempre le llevo el helado que le gusta. Ella es hipertensa. ¿Perder a mi madre? Ella tiene 72 años y tiene problemas. Ella estaba rezando por mí y lo hace, no hay muchas más palabras para explicarlo”.

Suspensión de FIFA: “El proceso fue muy rápido sin oportunidad de tener una defensa. Es muy injusto. No me han mandado los fundamentos, soy abogado y esto no lo puedo entender”.