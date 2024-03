Luis Rubiales hubiera sido detenido de haber estado en España: se encuentra en República Dominicana

La Guardia Civil registra varias locaciones, entre ellas la casa del expresidente de la RFEF.

Este miércoles, pasadas las doce del mediodía, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil comenzó a registrar la Real Federación Española de Fútbol en una investigación relacionada con supuestos contratos irregulares en los últimos cinco años y ha practicado algunas detenciones, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Según informa La Sexta, uno de los domicilios que los agentes de la UCO están registrando es la casa en Granada de Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, donde están requiriendo documentación y contratos. Sin embargo, según se supo, Rubiales no se encuentra en España sino en República Dominicana.

Javier Bañuelos, periodista de la SER, cita fuentes de la investigación que aseguran que el expresidente hubiese sido detenido de encontrarse en el país. Los registros continúan en la sede de la Federación en Las Rozas (Madrid).

"No creen que Rubiales no vaya a volver de República Dominicana. Tiene a sus hijas en España. Creen que no se va a fugar. Había razones poderosas para reventar la operación sin que Rubiales estuviera en España. De no haber sido por estar en la República Dominicana, Rubiales estaría en el calabozo", comentó Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER.