Luis Medina Cantalejo, contra Real Madrid TV: "Se sacan vídeos hasta del Castilla, no es positivo presionar al árbitro antes del partido"

Sobre el 'Caso Negreira', el presidente del CTA señaló: "Si alguien está implicado, que lo pague".

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, ha comparecido este miércoles frente a los medios de comunicación para valorar el trabajo de los colegiados y hacer un balance del primer tercio de la temporada.

Medina Cantalejo dijo que están muy "satisfechos con el rendimiento" de los trencillas españoles y aseguró que "no es positivo intentar presionar a los árbitros antes del partido", en relación a los vídeos que emitió Real Madrid TV esta temporada. "Han sacado imágenes de un árbitro pitando al Castilla", llegó a decir el presidente del CTA.

En cuanto al "Caso Negreira", el ex colegiado español señaló que "quien lo haya hecho que lo pague". "Sea de la familia Negreira o el Barcelona. Si hay alguien más, y el juez tiene nombres y apellidos, que lo pague en el máximo grado".

Estas son las declaraciones más destacadas de Medina Cantalejo:

Balance: “El año pasado ya dijimos que fue una temporada complicada. Entendimos que el rendimiento de los árbitros era mejorable. Ahora os decimos que estamos muy satisfechos con el rendimiento de nuestra plantilla. El nivel de acierto, y lo digo desde el punto de vista imparcial y con estadísticas, es bueno. En cuanto a los penaltis, creo que ha habido menos y han sido acordes a las instrucciones dadas. El criterio de no pitar penaltitos se ha llevado a rajatabla. Claro que hay errores. Quien me diga que las manos ha sido un problema esta temporada, no está siguiendo la competición. Creo que ha habido dos manos mal señalas esta temporada tanto del campo como del VAR. Solo se me viene a la cabeza un error manifiesto. En el área se está funcionando bien”.

Protestas: “Han subido en jugadores y han bajado en entrenadores. No hemos encontrado un argumento para saber por qué. Seguimos viendo moving hacia los árbitros. Seguimos viendo cómo los jugadores tratan de acompañar al árbitro hasta el VAR. Ha aumentado las amonestaciones a jugadores”.

Expulsados por juego brusco grave: “El año pasado fuimos duramente criticados. Este año han aumentado en la Premier porque el nivel de lesiones fue alto. La primera función del árbitro es proteger a los jugadores”.

Reunión con técnicos: “Esa era una reunión interna de los entrenadores y nos invitaron. Yo les prometí que iría el 100% de la plantilla y ahí estuvieron. Fue una reunión muy positiva. Les parecería dar un paso adelante que los cuarto árbitros les expliquen por qué se está haciendo esa revisión. Les hemos dicho que siempre que el entrenador vaya de buenos modos, se les transmitirá que está ocurriendo y revisando. También, si al final del partido hay una duda con alguna jugada, si va con buenas maneras el árbitro les atenderá. Si vienen con respeto, les atenderemos. Dejamos algo claro, los árbitros españoles tienen un tremendo respeto por los entrenadores. Y lo tienen desde pequeños. Vamos a tener más reuniones. Fue positivo e interesante. Pero habrá en alguna cosa en la que no nos pongamos de acuerdo”.

Los vídeos de Real Madrid TV: “Siempre hemos vivido críticas fuertes. Pero no es positivo intentar presionar al árbitro desde antes del partido. Se están sacando imágenes de todos los árbitros. De algunos se les ha sacado imágenes de cuando pitó al Castilla en Segunda B. Eso no es positivo. Los árbitros están preparados. Ahora hay dos equipos que han salido a contrarrestar. No nos gusta y no nos parece lo correcto. Espero que se recapacite sobre este modo de actuar. Por mucho que me digas, no te voy a pitar a favor los córners. Si hay algún problema, pueden venir a hablar con nosotros y les explicamos cómo funciona el VAR. En esta vida se pueden hacer las cosas con ética y respeto”.

Falta de autocrítica: “Lo que he dicho es que el año pasado tuvimos una temporada que no fue buena. Lo dije y lo repito. En estas jornadas el nivel ha sido muy bueno. Lo mantengo. Si tengo que atender a mi trabajo en función de los comentarios, tendría un problema psicológico. Estamos contentos con el nivel de nuestros árbitros. Igual que hay delanteros que fallan ocasiones de gol o mediocentros que se autoexpulsan. Ni siquiera vosotros sois perfectos. Mantengo lo que he dicho”.

Acusación sobre una sala secreta: “La estrenamos con vosotros y estuvo aquí LaLiga… Se hizo una inauguración. Si alguien piensa que hay un túnel donde entramos a decir que piten tal penalti, no conoce esto. Tirad de hemeroteca. Los entrenadores no tienen que saber cuántas personas hay. No hay una sala secreta”.

El VAR y sus audios: “Lo hemos estudiado. Nosotros hicimos en su día una propuesta de escuchar todo en directo cuando se hace una revisión. Pero tenemos una normativa de IFAB que decía que solo se podía usar para la formación. Ahora también se ha dicho que para la información, pero está prohibido para que sea en vivo. Hemos tenido una reunión con LaLiga para ver qué opciones tenemos. Vamos a hacer cosas para que se pueda escuchar. A nosotros también nos puede servir para aclarar determinadas circunstancias. Estamos dando un paso adelante. Desde que Pedro Rocha se hizo cargo de la Comisión Gestora hay un interés negociador y se ha empezado a hacer cosas para mejorar la imagen del arbitraje. Todavía quedan muchos flecos. Después lo criticaréis y no lo valoraréis, pero estamos dispuestos a dar un paso adelante”.

El arbitraje femenino: “El año pasado hubo críticas feroces porque las árbitros querían tener una estabilidad económica y un salario mínimo. El nivel de las árbitras ha tenido un avance tremendo. Eso es gracias de Yolanda Praga”.

Los aplausos en la Asamblea de Luis Rubiales: “Se ha pasado por un momento muy complicado en esta casa. Estuve en Sídney. El día de la Asamblea hubo una reunión previa de los presidentes de las territoriales. Cuando ellos bajaron al salón, muchos preguntamos qué había pasado. El sentimiento de todos era que Luis iba a dimitir. Después de ese momento, hubo una sensación de ‘¿qué ha ocurrido?’. Mi función no es dar opiniones de lo político. Lo que he tenido que hablar con Rubiales ya lo he hecho. Yo nunca lo he hecho hago declaraciones altisonantes, . Yo siempre me reúno para hablar de arbitraje. Lo que sí hice fue poner mi cargo a disposición de Rocha. Lo volví a hacer en la Junta Directiva. Es lo que entiendo que se debía que hacer cuando la persona que te dio la confianza se marchó. Y yo sigo aquí”.

Acusación del juez del 'Caso Negreira' sobre que podría existir un grupo de árbitros corruptos: “Desde que este caso saltó a la luz pública, la sorpresa fue tremenda. Nosotros pusimos de la Fiscalía toda la información y más. Tenemos que respetar el auto del juez Aguirre. Pero no lo comparto. Hablar de indicios... Nosotros lo que queremos es que cuanto antes se resuelva. Quien lo haya hecho que lo pague. Sea de la familia Negreira o el Barcelona. Si hay alguien más, y el juez tiene nombres y apellidos, que lo pague en el máximo grado. Nosotros somos los que estamos más interesados. Nuestros árbitros profesionales van protegidos, pero los que están a otro nivel está viviendo que les llamen Negreira. Estamos deseando que los culpables lo paguen. Ha hecho muchísimo daño al arbitraje”.

Denuncias públicas de David López: “No estoy para valorar conductas. Cuando el jugador hizo esas declaraciones, llamé a Alberto y Carlos para que escucharan si había faltado el respeto o no al jugador. Parecía que estaba ensayado... Se sacó una tarjeta y le dijo ‘Bájame los brazos’. Si nuestro árbitro le llega a insultar, se va a la calle. Si llega a pasar ese insulto, Ortiz Arias no pertenecería a la plantilla de árbitros”.

Rueda de prensa de los árbitros tras los partidos: “No. El árbitro no va a salir después del partido. No le vais a tratar igual que a los jugadores”.

Florentino Pérez pidió que el Gobierno reforme el arbitraje: “Respetamos a todo el mundo. Sus socios estarán contentos con lo que dijo en la Asamblea, nosotros no. Creo que no es positivo para el arbitraje solicitar una intervención gubernamental. ¿Significa que nos echen? Lo desconozco”.

Dudas de Florentino sobre cómo se trazan las líneas: “Hay un vídeo de Clos Gómez en Youtube explicándolo. Pronto tendremos el semiautomático. Ya le sacarán punta”

Ausencia de Rafa Benítez y Carlo Ancelotti en la reunión de entrenadores: “Preguntadle a ellos. Nosotros estábamos invitados y fuimos todos. Fue una oportunidad muy bonita para hablar. Con Benítez tengo una buena relación. No hay ningún problema. Puedo entender que estén enfadados. Era un buen momento para estar ahí... Nosotros hemos estado y hemos cumplido. Si Ancelotti no ha querido estar, tendrá sus motivos”.