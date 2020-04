Luis Islas recibe ayuda para la cocina por videollamada

El DT argentino está sin la familia en Paraguay, cumpliendo con la cuarentena y realizando actividades atípicas para él.

Luis Islas reveló detalles de su aislamiento en tierras guaraníes, mientras espera que pase la pandemia de coronavirus y pueda volver a trabajar en el campo de juego con el plantel de Sol de América.

“Estoy cumpliendo las reglas y colaborando para que termine lo más rápido posible. Lamentablemente lejos de mi familia. Justo cuando mi señora iba a venir con la nena, apareció todo esto", comentó el ex-arquero de Independiente y la Selección de a la AM780 de Asunción, este lunes.

El artículo sigue a continuación

Islas, de 54 años, se hizo cargo del Danzarín a principios de año y la intensa actividad previa a la cuarentena no le permitió asentarse completamente en su nuevo lugar de residencia.

Más equipos

Limpia, lavar y cocinar son las tareas que el Campeón del Mundo en 1986 debe alternar con el control a distancia que realiza con su plantel de jugadores.

"El encierro me hace crecer como persona porque hago la comida para mí y me tengo que poner a limpiar. Por videollamadas mi señora y mi hija me ayudan a cocinar", confesó Islas entre risas y a modo de anécdota.