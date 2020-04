Luis Garrido recordó su polémica salida de Olimpia: "Cuando me lesioné, me echaron"

Liga Nacional de Honduras: El actual jugador de Córdoba de España dio un Instagram Live y habló sobre su pelea con el conjunto merengue antes de irse.

Un sabor amargo le quedó a Luis Garrido cuando se fue por última vez de Olimpia. El jugador de 29 años, que actualmente milita en Córdoba de , recordó en un Instagram Live lo que fue su polémica salida del conjunto merengue, después de sufrir una terrible lesión en la rodilla.

"¿Qué les digo? Olimpia fue difícil momento. Cuando me lesioné, me echaron, ellos me corrieron", comenzó diciendo el mediocampista

Y agregó: "No creyeron en mi recuperación, dijeron que mi contrato había terminado y en realidad tenía año y medio de contrato, pero cuando vieron que me fui para Motagua y jugué contra ya recuperado en Orlando, ellos van al TNAF y dijeron que 'fue un error nuestro y pide que lo cumpla' y que si peleaba más tiempo me quedaría sin jugar y eso no me convenía porque venía de recuperarme, pero Olimpia me hizo una mala pasada, eso no se le hace nadie y no se lo deseo nadie".

También recordó las críticas que recibió tras salir del Albo: "No hablo mal, fue lo que pasó, es parte de mi pasado, cuando salí de Olimpia me tildaron de traicionero, pero muchos no saben, yo esperé hasta último momento (que le renovaran contrato), nadie se acercó, siempre traté de dar lo mejor, al final es como dicen, te pegan una patada en el culo y andate, pero no hablo mal, fue lo que a mí me pasó. Olimpia es un gran equipo, pero cuento lo que pasó, no voy a mentir".

Consultado sobre si volvería algún día al cuadro de Tegucigalpa, indicó: "No sé si voy a volver a jugar en Olimpia, no lo sé, quien me abra las puertas, uno como jugador depende de su rendimiento, porque equipos como Olimpia, Motagua y Real España se fijan en eso".