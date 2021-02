Muriel no le teme al Real Madrid: "Si lo das todo y crees en tus cualidades puedes ganar contra cualquiera"

El atlanticense habló en la previa del partido por los octavos de final de la Champions.

Atalanta y Real Madrid se medirán el miércoles en Bérgamo por la ida de los octavos de final de la Champions League. Luis Muriel es una de las cartas más peligrosas del equipo italiano en ataque y está feliz de ser parte de la contienda.

"Estoy viviendo esto con mucha alegría, jugar contra el Real Madrid siempre es prestigioso. Creo que para enfrentarlos hay que poner todo lo que tenemos disponible en el campo, es la única forma de hacer grandes actuaciones. En Sevilla le ganamos 3-2 haciendo un gran partido y ellos vivían un momento de gran forma. Si lo das todo y crees en tus cualidades puedes ganar contra cualquiera. Jugando como sabemos, podemos competir al más alto nivel", declaró el colombiano en rueda de prensa.

Muriel no tiene la titularidad asegurada, pero se conforma con jugar un rato contra el Madrid. "Siempre trato de ayudar al equipo. No cambia nada si entró 20 minutos o juego de titular. Nuestro juego tiene una fuerte identidad, pero el entrenador no nos obliga a hacer una sola cosa, tenemos libertad de tomar decisiones en el frente de ataque. Hemos marcado muchos goles con acciones personales de jugadores como Ilicic, Duván. Siempre que existe la posibilidad, haremos tipos de jugadas individuales", expresó.