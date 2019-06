Luis Fernando Muriel le dice adiós a la Copa América

El Sevilla, club dueño del pase del colombiano, confirmó que el delantero "sufre una lesión en el ligamento colateral de su rodilla izquierda".

No todo es felicidad para la Selección después de imponerse con autoridad ante , en el arranque del Grupo B de la .

Y es que esta jornada se confirmó que "Luis Muriel sufre una lesión en el ligamento colateral de su rodilla izquierda", por lo que le dice adiós a la competencia, sin posibilidad de ser reemplazado ya que el reglamento no lo permite. La información fue ratificada por el propio , club dueño del pase del delantero colombiano.

Cabe recordar que el cafetero fue sustituido al minuto 8 del partido, tras un golpe en su pierna izquierda por un choque con Paredes. "No quiero anticipar alguna información que no está confirmada, pero en este momento no estamos positivos", dijo Carlos Queiroz en conferencia de prensa tras el compromiso ante la Albiceleste. El periodista de Win Sports, Carlos Antonio Vélez, aseguró que su recuperación sería por dos meses.

Por otra parte, Vélez aseguró que el cuerpo médico de la 'Tricolor' le está realizando una resonancia al volante Wilmar Barrios, de brillante partido ante Argentina, particularmente en el trabajo de marca sobre Lio Messi.

"Queda por fuera Muriel de la Copa América, dos meses de incapacidad y no podrá ser reemplazado" @velezfutbol #PlanetaFútbol pic.twitter.com/J5p4ZnmNO0 — Win Sports (@WinSportsTV) June 16, 2019

Colombia afrontará el segundo partido de la zona el próximo miércoles ante , sobre las 4:30 p.m. (hora de Colombia).