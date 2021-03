Luis Enrique: "Parece que si tuviera 11 fijos iría mejor la cosa..."

El seleccionador habló de las críticas a España antes del duelo con Kosovo. También confirmó que Sergio Ramos y Gerard Moreno están disponibles.

Luis Enrique y Sergio Canales atendieron este martes a los medios de comunicación desde Sevilla, en la previa del encuentro de mañana miércoles contra Kosovo (20:45 horas, TVE). Estas fueron las impresiones del técnico y del centrocampista sobre la actualidad y sobre esta ventana de selecciones con tres partidos, el primero saldado con empate (1-1 con Grecia) y el segundo con un triunfo en el descuento (1-2 en Georgia).

Análisis del rival: "Me espero un poco un rival como en los anteriores partidos. Es diferente a Grecia o a Georgia, he visto algunos partidos en los que presionan alto, son atrevidos, valientes, inician desde atrás... Es una selección que me gusta porque se atreve a tomar riesgos, nos complicará la vida. Así se lo hemos transmitido a nuestros jugadores. Mañana nos espera un rival muy complicado".

Gerard Moreno: "Hicimos las pruebas, no había lesión en dos resonancias diferentes, primero en su club y luego aquí. No había motivo para desconvocarle, pero de ahí a tomar riesgos... Hemos decidido que hasta que no tuviera cero molestias no íbamos a tomar riesgos. Hay muchos jugadores que juegan con molestias, pero en este caso hemos decidido eso. Ayer y anteayer entrenó perfecto. Dependiendo de hoy, lo lógico es que esté en la lista".

La situación de Sergio Ramos: "Da igual lo que suceda, siempre habrá especulaciones acerca de este tema. Está a disposición, en buen estado. La decisión la comunicaré mañana, primero a los jugadores y luego haciéndola pública".

Si ha bajado su nivel de preocupación respecto al postpartido con Georgia: "La tensión del propio partido distorsiona muchas veces la realidad, por eso es tan complicado hacer un juicio exacto sin haberlo visto, porque los entrenadores vemos relativamente poco, sobre todo de la banda contraria. Después de verlo, la sensación es mucho más positiva. Así se lo comuniqué a los jugadores y lo haré también hoy con imágenes. Me gustó la primera parte, aunque quizá pecamos de no profundizar en su área, si bien es lógico porque se encerraron y el campo no estaba en condiciones. En la segunda parte el desgaste de ellos en la primera hizo que fuéramos más incisivos y nos lleváramos el gol de manera justa en el último minuto".

El discurso de Sergio Ramos en su cumpleaños y su futuro: "No sé, no soy adivino. El discurso fue sentido, emotivo, emocionante".

El rendimiento de Jordi Alba: "El primer partido no participó y el segundo lo jugó entero. Está en la misma línea que le he visto en los últimos meses en el Barcelona, muy determinante en la fase ofensiva y en la defensiva muy atento para que podamos contar con su velocidad en las transiciones. Le estoy viendo en una de sus mejores versiones. Estoy contento y satisfecho, ojalá pueda seguir así".

Italia propone que haya 25 o 26 jugadores en la lista para la Eurocopa: "Cada situación tiene cosas positivas y negativas. He hablado con el representante de la selección de Italia de esta posibilidad. No me quiero pronunciar demasiado. Lo importante es que aceptaremos lo que diga la UEFA".

Muchas variantes en sus alineaciones: "Tengo que tomar mis decisiones. Lo que no puedo hacer, y lo entenderéis, y si alguien no lo entiende no me interesa mucho, es tomar la decisión en función de lo que piensen Pepe, Manolo o Lucas. Tengo 24 jugadores en el vestuario y podría jugar cualquiera, eso es mucho más importante para mí que tener 11 fijos, se te lesionen tres y llegues a la Euro sin confianza. Mi opinión y mi experiencia me avalan y será así".

La portería y la delantera: "Pedri acabó muy bien. La acción del final era peligrosa, pero le pilló con el pie en el aire. Ha entrenado sin problemas. Dije que nadie jugaría todo, pero también se me puede escapar alguna mentirijilla en rueda de prensa. Controlamos también el número de minutos que llevan los futbolistas en sus clubes, si están en competiciones europeas aún... Y luego cada jugador es tratado diferente porque sus físicos son diferentes, también según sus edades...".

Si repite Unai Simón significa que se asienta como su portero: "No lo sé. Eso lo decidiréis vosotros. Lo bueno que tengo es que cualquiera de los tres porteros me genera mucha confianza, y alguno que no ha venido en esta lista, también. Es una garantía. Si con alguien puede cambiar la situación y que jueguen diferentes porteros, es conmigo. Saben que soy receptivo".

Si la Selección enamorará: "Parece que si tuviera 11 fijos iría mejor la cosa. Es siempre querer lo que tenemos, es un debate que ya conozco. Tengo una manera de ver las cosas y voy a seguir hasta que la situación me demuestre lo contrario. Me refiero a los periodistas, la afición está encantada. No les pedimos nada. Los medios de comunicación sois los que generáis opinión, lo cual es lógico y no trato de controlarlo".

Falta de gol: "No es que me preocupe. Lo que puedo decir es que estoy contento con los delanteros que tengo porque aportan más cosas que el gol. Estoy encantado de tener lo que tengo. Mi trabajo como entrenador es potenciar sus habilidades. ¿De qué vale que me queje de alguna cosa? Tengo lo que tengo y puedo decir de manera sincera que estoy orgulloso y contento de ello".

Gestión de las críticas: "Valoramos el que haya muchos jóvenes, lo tenemos en cuenta. Creo que hay un denominador común en todos los jugadores que están aquí y todos los entrenadores: si no sabes convivir con las críticas, no puedes ser profesional. Me centro en mi trabajo y en ayudar a los jugadores, siendo exigente con ellos, porque lo somos".

Altibajos: "El problema es que por un partido específico, que fue una fiesta, contra Alemania, ha pensado la mayoría y ha habido una corriente como de que había un maquinón de Selección. Si os acordáis, la Selección de las dos Eurocopas y el Mundial llegó a esos torneo con resultados muy justos. Repasadlos, que yo lo he hecho. Nadie gana con facilidad, cuesta mucho. Lo importante es jugar mañana, sumar tres puntos. Tampoco viene mal un poco de negatividad para que estemos más atentos. Lo que no puedo achacarle a mi equipo es actitud, de principio a fin. En eso, un 10".

Mensaje a la afición: "No hay ningún mensaje, que hay que ganar mañana a Kosovo, hacer un buen partido de fútbol. El mensaje es el de siempre".

Sergio Canales: "¿La Eurocopa? Hay muchas selecciones muy potentes y España está entre ellas"

Críticas tras el 6-0 a Alemania: "El fútbol es presente, no hace tres meses o dos días. Lo importante es el partido de mañana, estamos centrados. Estoy en el día a día y veo al grupo con la misma ilusión y ambición que ante Alemania. Es lo que me da mucha confianza y me transmite mucha seguridad. Tengo muchas ganas del partido de mañana".

Igualdad: "Hoy en día, en selecciones y clubes, es complicadísimo ganar a cualquiera. Hay que tener muchísimo respeto. Se ve en nosotros y en otras selecciones. Tenemos que estar preparados para el equipo contra el que nos enfrentemos. En estos dos partidos nos ha costado porque se han encerrado atrás. El equipo tiene claro cómo hacerlo, está siendo un aprendizaje".

El papel de España en la Eurocopa: "Hay muchas selecciones muy potentes y considero que España está entre ellas. Estamos trabajando y, aunque pueda haber dudas por los dos últimos resultados, hemos crecido en muchas facetas. Estamos en el camino correcto, sinceramente".

Más igualdad en el fútbol de selecciones o en el de clubes: "En el de clubes también se vio en la Copa, con los resultados y con partidos muy complicados con equipos de Primera. Todo está muy igualado físicamente, también a nivel táctico porque hay mucha más información. Da igual el rival, que seas mejor o peor, tienes que estar al cien por cien en cada partido. Tengo sensación de tranquilidad porque veo que el grupo cree y trabaja a tope".

El artículo sigue a continuación

Un 11 fijo o rotaciones: "La persona más preparada para ver el momento de cada uno y elegir el once es el míster, que sigue desde meses atrás y en el día a día el trabajo nuestro. Para nosotros es estar preparados cada día y cuidar cualquier detalle porque en cualquier momento puedes entrar o salir".

Su presencia en la Euro: "No me preocupa porque siempre intento hacer el máximo, doy el cien por cien, intento hacer todo lo que depende de mí. Estoy disfrutando de estar aquí, de seguir creciendo como persona y futbolista en este vestuario y con esta gran plantilla. Sinceramente, con lo que me ha costado llegar y el proceso que he tenido sólo me centro en el entrenamiento de hoy y el partido de mañana".

Su mejor momento: "Me siento con mucha confianza, estoy dando todo lo que está dentro de mí, y eso es lo que más confianza genera en un futbolista. Lo más importante es que el día que te retires o cuando acabe la temporada tengas la sensación de que no has dejado nada en el tintero. Estoy con esa mentalidad, intentando mejorar y seguir creciendo porque en el fútbol se aprende algo en cada entrenamiento y en cada partido.