Luis Enrique: "Nos equivocamos al pensar que Ansu nos va a resolver todos los partidos"

El técnico pidió calma y tranquilidad para el joven canterano del Barcelona que también ha irrumpido con fuerza en la Selección.

Luis Enrique Martínez ha comparecido este martes en rueda de prensa en la previa del amistoso que la Selección Española disputará este miércoles frente a , el primero de los tres encuentros que tendrá que jugar en una semana.

Enfrentarse a Cristiano: "No sé si Cristiano jugará. Puede ser una motivación jugar contra un jugador de su perfil. Los matices y el objetivo general no cambia, queremos generar problemas e intentando ser mejores que Portugal. Ya sabéis cuál es mi opinión de quién es el mejor jugador del mundo para mí pero es digno de elogiar a Cristiano y Messi, que cumplen años y mantienen un nivel altísimo gracias a su trabajo y su capacidad para motivarse y su hambre para conseguir objetivo. Son ejemplo de jugadores top", comentó.

Los positivos en : "Más allá de las dos bajas que han confirmado, no hay novedades pero pueden convocar más jugadores. Espero que podamos jugar los partidos porque hay pocas fechas pero prima la salud".

Más equipos

Cómo afrontar tres partidos: "Son importantes todos aunque en el amistoso pueda probar más cosas. En partido de Portugal priorizaré a los jugadores que creemos que necesitan jugar más y los que necesitan jugar más. Los jugadores están acostumbrados a un calendario apretado".

Sergi Roberto como lateral derecho: "Lo he visto muy bien. Puede cambiar de posición, es versátil y puede jugar como pivote, interior y como lateral. Es inteligente y es un jugador beneficioso para el equipo. Ha venido como lateral pero lo veo en cualquier posición".

Jugar para Ansu Fati: "Claramente no, el equipo está por encima de cualquier jugador. La Selección está hecha para jugar de una manera. Nos gusta tener jugadores decisivos pero nos equivocamos si pensamos que Ansu nos va a resolver todos los partidos. Ansu necesita paciencia para desarrollarse, es un adolescente y necesita calma . Es maravilloso que habléis de él pero la realidad es que para jugar en la Selección tiene que correr en defensa como lo está haciendo. No hacemos sistemas para un jugador".

¿El mejor centro del campo de Europa?: "Tenemos centrocampistas que no están en la lista que serían titulares en otras selecciones. Todas las líneas actúan como un equipo y sacamos adelante los partidos gracias al trabajo de todas ellas. Estoy seguro de que nuestros centrocampista tienen capacidad para marcar goles pero es una cosa colectiva".

La mala situación de Kepa en el : "La vida de un futbolista es maravillosa pero tiene situaciones delicadas que gestionar. He hablado con Kepa y lo veo bien, entero y maduro a una situación que no es agradable. Es un momento ideal para demostrar la pasta de la que está hecho. Lo veo alegre en la concentración y entrenando muy bien. Siempre hay lado positivo".

Su modelo de 9: "Cualquier entrenador quiere a Harry Kane, Luis Suárez o Van Basten pero no tenemos esa figura puntual y tratamos de llegar al gol gracias a lo asociación. Ahí Gerard Moreno me encantó en el último partido. Hay que llegar al gol a través de los interiores, de los laterales. La rotación va a ser continua y estoy encantando de tener tantos recursos".

¿Cómo ve que venda jugadores al extranjero?: "Creo que hay una doble lectura. Si me fijo en la madurez que van a coger en el extranjero, creo que va a estar bien que vivan situaciones que le van a hacer crecer y van a conocer otros países e idiomas. No me cuesta seguirles en el extranjero. También a nivel sentimental me gusta tenerlos en ".

El artículo sigue a continuación

La lista: "Hay alguna línea en la que me gustaría tener más para escoger pero tengo buenas posibilidades. Espero que se vuelva a ver lo mismo, una Selección que intente ganar y no especule. Los jugadores han interiorizado la idea. Estoy contento con lo que tengo y veo en los entrenamientos".

Pocos días para trabajar: "Me gustaría poder trabajar en el campo muchas cosas pero el resto de seleccionadores van a tener los mismos días. Los entrenamientos son ligeros pero utilizamos mucho las charlas para mejorar y reforzar cosas. El entrenamiento va a ser más indoor con charlas, que otra cosa".