Luis Enrique: “No podemos identificarnos con una selección con un once tipo”

El entrenador de España agrega que “no es un problema” porque “es una virtud”. Además, el asturiano habló del pasado y futuro.

A través de un video de la RFEF, Luis Enrique hizo un balance de 2020 y dio pistas de lo que puede ser el 2021. Valoró además las distintas opciones que tiene para formar el equipo. “Quizá no podemos identificarnos con una selección con un once tipo. No es un problema, creo que es una virtud”, declaró el entrenador del seleccionado español.

“No dependemos de ningún jugador. Falte el que falte, vamos a intentar encontrar soluciones. Es evidente que cada jugador tiene su perfil individual. Con el hecho de que haya un calendario tan apretado es difícil llegar frescos a final de temporada. Tenemos un abanico mayor de jugadores a escoger”, agregó el asturiano.

En la cabeza de Luis Enrique, “al grupo lo forman unos 35 jugadores con mucha gente joven con poca experiencia, pero también con veteranos que derrochan mucha experiencia”. Además, resaltó que el balance de los últimos meses de La Roja “es positivo”. Y argumentó: “Las sensaciones que me ha dejado el equipo y la selección en estos tres intensos meses fueron muy buenas. El último resultado (6 a 0 frente a ) hace que confirme diagnósticos, pero que también reafirme la mentalidad del jugador. Va creyendo lo que se le va diciendo en función de los resultados”.

Su situación personal

“Estoy donde quiero estar, en un proyecto muy bonito e ilusionante, en el que hay que conseguir resultados”, valoró Luis Enrique. Y añadió: “Es diferente a lo que había hasta ahora como entrenador, pero a mí me llena y espero estar a la altura de lo que significa este cargo”.