Luis Enrique: "Llorente es muy versátil y a Morata lo veo diferente en la Juventus"

El seleccionador español compareció ante los medios para valorar la convocatoria para los partidos de noviembre contra Holanda, Suiza y Alemania.

Luis Enrique Martínez ha ofrecido este viernes la lista de convocados de la Selección Española para los partidos contra , y de este mes de noviembre y ha dejado su impresión sobre la misma.

"Seremos 25 en previsión de cualquier contratiempo que podamos tener. Hay jugadores que no están por lesión o por impedimento pero me abre la oportunidad de ver a otros. Es una situación interesante para mí. A preparar tres partidos muy interesantes".

El debutante Marcos Llorente: "Es un jugador muy completo, le preguntaré dónde se encuentra más a gusto. Es muy versátil. Ha hecho goles, asistencias, es potente, bien dotado técnicamente. Muchas ganas de ver y qué nos puede ofrecer".

Más equipos

El estado de forma de los equipos para decidir: "Siempre tiene influencia para ver el estado de los jugadores. Pero hay excepciones. En este caso os hablo que siempre hay una lista de 60 y luego una lista de 30 y ahí hay jugadores del Atlético. Nunca he querido acotar la lista a 23 jugadores".

La vuelta de Morata a la delantera: "No estoy preocupado. Convoco a Morata porque desde que ha vuelto a la está con confianza y sus números lo indican y con una actitud en ataque y defensa como a mí me gusta. Luego su rendimiento nos hará tomar decisiones. Los que estamos fuera podemos apreciar que en cuanto a confianza y rendimiento un ataque es mejor que el anterior Morata, pero es una pregunta para él".

La Nations League: "Hemos estado casi todas las jornadas primeros en la clasificación y tenemos que refrendarlo ahora. El grupo está abierto y todos podemos pasar primeros a esa Final Four"

Las críticas de Guardiola al calendario: "Creo que lo que hace Pep es una crítica velada al calendario y cuando compites cada tres días prácticamante no te permite trabajar nada. Como seleccionador, no me quejo. Intento aprovechar al máximo el tiempo que tengo".

Cambios en la lista: "Lo que está claro, y además nos beneficia, es que no tengo la intención de mantener un grupo cerrado. La situación de la pandemia afecta a todos y cuanto más amplio tengamos el abanico, más posibilidades podemos tenemos":

La irrupción de Pedri: "Tengo la suerte de que la lista de la Sub-21 también es mi lista. Miramos mucho a esa lista porque es el peldaño siguiente para poder escoger. Es evidente que tenemos las puertas para cualquier jugador de la Sub-21".

La lista de la Euro: "Seguramente la lista del europeo no será la misma, porque habrá cambios por sanciones, lesiones... jugar en un equipo grande implica más dificultad, pero es que no me interesa saber cuántos hay de cada equipo. Lo que quiera es que cuando vengan aquí recordarles que no están con sus equipos".

El artículo sigue a continuación

Ansu Fati: "Lo he visto muy bien, no deja de sorprenderme su madurez. Nadie piensa que es un jugador d e18 años, sabe jugar al espacio, a uno o dos toques, tiene gol y trabajo defensivo. Lo único que hay que tener cuidado es que siga con tranquilidad poco sujeto a la presión y que vaya desarrollando sus habilidades".

Koke: "Siempre me ha gustado, es un jugador de altísimo nivel. Solo hay que mirar sus números y su trayectoria. Además, como persona es un 10. Le vamos a pedir otras cosas, pero no será nada diferente del Koke de siempre".