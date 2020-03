Luis Enrique explica por qué no convocó a Casillas, su salida del Barça y cómo entrenar a Messi

El seleccionador contesta a las preguntas de los aficionados y repasa el estado de la Selección.

Luis Enrique respondió a las preguntas de los aficionados a través de una entrevista realizada por la Federación Española de Fútbol.

🎤 Tras solventar las primeras dudas de los aficionados de la @SeFutbol , @LUISENRIQUE21 continúa respondiendo sus preguntas en esta SEGUNDA PARTE 🙃.



📺 Si quieres ver la rueda de prensa COMPLETA, entra en nuestro canal: https://t.co/yHQlkO63U0 pic.twitter.com/qFCv3F1D9L — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) March 28, 2020

Una de las preguntas fue por qué no convoca a Casillas y el seleccionador fue claro: “A todos nos llega un tiempo en el que la edad pesa, Iker Casillas ha sido uno de los referentes del fútbol mundial…Ya me hubiera gustado contar con él, pero el tiempo pasa para todos”.

Más equipos

Su partido de la Selección favorito

Preguntado por su partido de la Selección favorito afirmó que “de niño, el -Malta donde acabé botando y saltando como un loco en el salón de casa. Ya en la época reciente, la final del Mundial por cómo se produjo y la que ganamos a , donde yo veraneaba con mi familia allí y se lo tomaron con mucha deportividad”.

Los consejos a sus jugadores

"Lo que solemos pedir a nuestro equipo, jugar buen fútbol, ser superior al rival, que no te generen ocasiones de gol. A los centrales les aconsejamos que estén atentos a las vigilancias, coberturas, contraataques rivales. Les pido mucho y al salir desde atrás jugando el balón les doy confianza. Es posición clave junto a los porteros en la que ves a todos tus compañeros".

Candidatos a ganar la Eurocopa

Respecto al cambio de fechas aseguró que “e l hecho de que haya cambiado a un año después afectará a los jugadores jóvenes, tendrán más tiempo para curtirse. Ojalá podamos conquistar la Eurocopa” . Matiza que “ claro que veo capaz a España de ganar la Eurocopa, somos seis o siete las que podríamos hacerlo . Luego ya veremos cómo llega la Selección y los jugadores. Somos aspirantes a conquistarla”.

No se cierra ninguna puerta, tampoco la del Barça

Cuestionado si volvería al Barça explica que “ como entrenador no sabes dónde vas a estar hoy o en el futuro. En todos los clubes en los que he estado he dejado la puerta abierta. Nunca se sabe ”.

Respecto al partido más difícil con el Barça recuerda que “ha habido muchos . Cualquier partido de Liga en los que perder puntos, finales o en Europa o en Copa en los que caer, todos duelen”.

Cómo se entrena a Leo Messi

Luis Enrique explicó que " no le puedo decir a Messi cómo regatear, pasar o tirar porque es un artista en esto. Todo lo que sean sistemas de juegos a nivel global. Cómo presionar, de qué manera, en qué posición debe estar posicionado… intentamos influir en él".

Los secretos de una rueda de prensa

"Tenemos un departamento de prensa potente y tener una estructura grande. Preparamos un poco antes la rueda de prensa con mi staff. Antes y ellos son los encargados del día a día".

Añade que “ nuestro staff de cinco hace seguimiento a la lista de jugadores que tenemos y vamos rotando, aunque la última palabra la tengo yo”.

Adama Traoré

Sobre uno de los jóvenes que suenan para ir convocado explicó que “nosotros conocemos a Adama Traoré desde hace años, cuando pudimos verlo en los entrenamientos. Ha evolucionado mucho en el y es interesante. Nosotros estamos encantados de ver su evolución”.

La relación con Sergio Ramos

Cuestionado sobre cómo es su relación con Ramos explica que “mi relación con Sergio Ramos es muy buena, también con el 99.9% de los jugadores más alla de que pueda ser cercana o lejana, cuando tuve la oportunidad de conocerle en persona me quedé gratamente sorprendido aunque ya lo conocía. Su capacidad como líder dentro del vestuario y sus cualidades como persona son buenas”.

Por qué se fue del Barça

Explica que “ no tenía mucho más que ofrecer como jugador y como entrenador pensé lo mismo. Además del propio agotamiento físico y personal pensé seriamente que necesitaban alguien que les aportara más cosas ”.

El artículo sigue a continuación

Añade que “tengo una relación muy especial con el , donde pasé la mayoría de mi vida deportiva. En cualquiera de los equipos entrenados podría volver a entrenar”.