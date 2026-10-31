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Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, ha elogiado a Maghnes Akliouche tras situar al extremo natural en una inesperada posición de mediocentro defensivo ante el Le Havre. El técnico español destacó la excepcional capacidad del jugador de 24 años para conservar el balón y su versatilidad táctica después de una contundente victoria a domicilio.

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Un cambio sorprendente en el centro del campo

El PSG logró una contundente victoria a domicilio por 5-1 ante Le Havre en la Ligue 1. Sin embargo, el gran tema de conversación tras el partido fue un importante ajuste táctico de Enrique. El técnico español tomó la sorprendente decisión de situar a Akliouche en una posición de mediocentro defensivo poco habitual para él.

El jugador de 24 años suele actuar como extremo dinámico, pero en este partido de liga se le encomendó la tarea de jugar como pivote retrasado. Akliouche, que lleva un gol en nueve partidos de liga esta temporada, se adaptó sin problemas al cambio de posición. La atrevida apuesta táctica dio resultado: el PSG arrolló a su rival y sumó los tres puntos con comodidad.

Elogios a su extraordinaria versatilidad táctica

En declaraciones a los medios tras la contundente victoria a domicilio, Enrique explicó su inesperada decisión de retrasar la posición del atacante. El entrenador señaló que considera al joven delantero un jugador muy adaptable, capaz de interpretar distintos espacios sobre el terreno de juego.

«Maghnes puede jugar en cualquier sitio», explicó el técnico del PSG a los periodistas en la rueda de prensa posterior al partido. «Hoy ha hecho un poco de Vitinha, jugando algo más retrasado. Nos gusta su movilidad y lo que buscamos aprovechar es su capacidad para jugar con y sin balón. Es muy fácil dirigir a este tipo de jugador».

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Conservar el balón sigue siendo fundamental

Jugar como organizador retrasado exige una seguridad técnica excepcional bajo presión. Es una cualidad que el entrenador reconoce claramente en su versátil extremo, ya que mantener la posesión en el centro del campo es un aspecto fundamental de su filosofía táctica.

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«Desde el primer día vimos esa capacidad para no perder casi nunca el balón», explicó Luis Enrique al hablar del cambio de posición del jugador. «Es una condición fundamental para un jugador que puede actuar como centrocampista, como nueve, como extremo, más retrasado, en cualquier sitio».

El entrenador cerró su elogiosa valoración del rendimiento con una clara muestra de aprobación: «Estamos muy contentos».

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Surge una nueva opción

Este exitoso experimento táctico ofrece a los parisinos una nueva e interesante solución en el centro del campo. El cuerpo técnico sabe ahora que puede confiar en un extremo natural para dirigir el juego desde una posición retrasada y romper las líneas rivales.

Está por ver si la posición de mediocentro defensivo se convierte en un cambio permanente para el atacante de 24 años. Sin embargo, los elogios públicos de su entrenador apuntan a que es muy probable que vuelva a jugar en el centro del campo en un futuro próximo.