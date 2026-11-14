Compartir Sigue a GOAL en Google

El joven Dro Fernandez podría regresar pronto al Barcelona tras sus dificultades para tener minutos habituales con el primer equipo del Paris Saint-Germain a las órdenes de Luis Enrique. El centrocampista de 18 años apenas ha jugado esta temporada con el club francés, lo que ha desatado intensas especulaciones sobre el posible final de su breve etapa en París.

Anuncios

Fernandez tiene dificultades para sumar minutos en el PSG

Fernandez no ha tenido una etapa fácil en el PSG desde que llegó procedente del Barcelona durante el pasado mercado de fichajes de invierno. El club francés pagó 8 millones de euros por el prometedor español, pero el jugador no ha logrado hacerse un sitio en la capital francesa.

Con solo 18 años, el salto de nivel parece haber sido demasiado grande para el joven talento. Esta temporada apenas ha disputado 343 minutos entre todas las competiciones y Enrique le ha ido relegando cada vez más.

Surgen dudas en Enrique sobre el fichaje

Aunque inicialmente solicitó su fichaje, Enrique parece haber perdido la confianza en la capacidad del adolescente para influir en los partidos a corto plazo. Según informaciones publicadas en España, el técnico ya estaría dispuesto a autorizar su salida para favorecer el desarrollo del jugador.

Según El Nacional, Enrique ha reconocido que el jugador necesita urgentemente disputar minutos con regularidad. El entrenador del equipo parisino cree que todavía es demasiado pronto para darle continuidad y que, si Dro desea regresar al Barcelona, podría facilitar su salida.

Anuncios Anuncios

La información añade que el problema para este jugador de La Masia es que el PSG invirtió en él por su potencial, mientras que él necesita jugar de inmediato.

Related Topics

Próximos partidos NCE Ligue 1 11:15 PSG

Un comentarista cuestiona si Fernandez tiene nivel para la élite

La drástica caída de los minutos de Fernandez queda patente en sus recientes ausencias en Europa y en la competición doméstica. Tras ser titular en el primer partido de la Champions League contra Bratislava, quedó fuera de la convocatoria en los tres encuentros europeos siguientes.

En la Ligue 1 su situación ha sido igual de complicada, como reflejan los escasos cuatro minutos que disputó en un partido reciente contra el Troyes. Su falta de impacto ha suscitado críticas entre los observadores en Francia, que dudan de su capacidad para rendir al máximo nivel.

Anuncios

El exjugador del PSG y comentarista de RMC Jerome Rothen ofreció recientemente una valoración demoledora del adolescente. «No tengo nada contra él, pero, si lo pones en otro club de la Ligue 1, ni siquiera estoy seguro de que fuera titular», señaló Rothen.

Un regreso al Barcelona podría subsanar el error del fichaje

La situación deja a Fernandez ante una encrucijada decisiva en los inicios de su carrera. Aunque sigue entrenándose con el primer equipo del PSG, su desarrollo corre el riesgo de estancarse si no juega partidos oficiales.

Anuncios

Un pronto regreso al Barcelona se considera ahora una solución realista para todas las partes implicadas. El club catalán podría ofrecer al centrocampista un entorno familiar en el que recuperar la confianza y hacer realidad el potencial que mostró desde el principio.