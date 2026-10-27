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Luis Enrique ha dedicado a Khvicha Kvaratskhelia la trabajada victoria del Paris Saint-Germain ante el Lyon, después de que el extremo sufriera una lesión que le dejará fuera lo que resta de temporada. El campeón de Francia se apoyó en la profundidad de su plantilla en el Parque de los Príncipes, donde los jugadores menos habituales cobraron protagonismo para asegurar los tres puntos.

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Enrique, emocionado tras la lesión de Kvaratskhelia

Enrique mostraba una mezcla de orgullo y tristeza después de la victoria de su equipo por 2-0 ante el Lyon el lunes por la noche. Aunque el resultado mantiene a los parisinos en el buen camino en las competiciones nacionales, la noticia de que Kvaratskhelia se perderá lo que resta de temporada ha dejado un ambiente sombrío en el club. El internacional georgiano sufrió una lesión gravísima durante el duelo de Champions League entre semana contra el Barcelona, que deja un vacío importante en el ataque del PSG.

Se espera que el exjugador del Napoli se someta en Qatar a una compleja intervención médica para tratar la rotura del ligamento cruzado anterior. «Es una victoria muy importante y se la dedicamos a Kvara», declaró Enrique a PSG TV.

El entrenador elogia la mentalidad de élite de la plantilla

Pese al impacto emocional de perder a un jugador clave, Enrique no tardó en elogiar la mentalidad de su equipo. Señaló que la plantilla está confeccionada para luchar por todos los títulos en juego y que, para ello, cada futbolista debe estar preparado para entrar en acción en cualquier momento. La victoria puso de manifiesto la capacidad de resistencia del grupo en una semana difícil para el club de la capital.

«Somos un equipo que busca ganarlo todo. Esa es nuestra mentalidad. Para conseguirlo, siempre hay que estar preparado y hoy los jugadores que han entrado han demostrado el nivel que tienen y que merecen jugar más. Para mí, como entrenador, es difícil, pero me encanta este carácter y esta mentalidad», afirmó.

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Un Lyon disciplinado hizo sufrir al PSG

Enrique reconoció la dificultad de enfrentarse a un Lyon con talento poco después de un exigente partido de Champions League. Elogió la calidad individual del Lyon y su preparación táctica bajo las órdenes de un entrenador competente. También señaló que, aunque el PSG comenzó el encuentro llevando la iniciativa, le costó superar el ordenado planteamiento defensivo de los visitantes.

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«Evidentemente, fue un partido muy difícil, después de la Champions League, contra un Olympique Lyonnais muy bueno, con mucha calidad individual y un muy buen entrenador. Fue muy duro. Creo que empezamos bien el partido, pero fue difícil porque defendieron muy bien. En la segunda parte, creo que mejoramos un poco y a ellos les costó más porque habían corrido mucho», explicó Enrique.

Los menos habituales aprovechan su oportunidad

Con varios habituales reservados tras sus esfuerzos en Europa, el PSG recurrió al banquillo para imponerse a un Lyon que ofreció resistencia. El joven Senny Mayulu fue uno de los que aprovechó la oportunidad y marcó un gol decisivo para asegurar el resultado. Enrique se mostró encantado por futbolistas como Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts y Beraldo, que contribuyeron de forma importante al esfuerzo colectivo durante la segunda parte del encuentro.

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«Nuestros goles llegaron por medio de jugadores que no han jugado tanto últimamente y estoy muy contento por Senny Mayulu, Quentin Ndjantou, Mika Godts, Beraldo y Lucas Hernandez, todos los suplentes», explicó Enrique.