Luis Enrique, de manera oficial, le da la bienvenida al futuro

Frente a Suiza y por los puntos, el tridente de ataque de España tuvo un promedio de 20 años, todo un reflejo de lo que pretende el entrenador.

Alineación de España frente a Suiza. En la planilla de titulares aparecieron Mikel Oyarzabal (23 años), Ansu Fati (17) y Ferran Torres (20). Ellos formaron el tridente de ataque en el partido correspondiente a la Nations League, un duelo por los puntos y no un simple amistoso de prueba. El promedio de edad en el ataque español fue de 20 años. ¿Sorpresa? No. Luis Enrique, quien no quiere acelerar procesos, según sus declaraciones, le dio la bienvenida al futuro, según sus acciones.

Detrás del tridente, se paró Dani Olmo (22). Cerca, también, estuvo Mikel Merino (24). En la defensa se lo vio a Pau Torres (23) y a José Luis Gayá (25). En la segunda parte, Adama Traoré (24) ingresó por el juvenil delantero del . Y en el banquillo quedaron Eric García (19), Sergio Reguilón (23), Dani Ceballos (24) y Unai Simón (23).

Todos ellos podrían estar en el Mundial de 2022, pero también en los próximos, en los mundiales de 2026 y de 2030, si se pronostica sólo por el reloj biológico. Existe una generación que ya empezó a escribir su historia.