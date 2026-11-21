Compartir Sigue a GOAL en Google

El París Saint-Germain sufrió un duro golpe en su enfrentamiento ante el Niza, después de que su delantero francés Désiré Doué sufriera una grave lesión de rodilla durante la primera parte del partido que le obligó a abandonar el terreno de juego en camilla. Existe el temor de que su temporada haya terminado antes de tiempo y de que se pierda los próximos compromisos, un contratiempo que sitúa al técnico español Luis Enrique ante una nueva crisis en cuanto a las opciones ofensivas del conjunto parisino.

Anuncios

Según el diario español «AS», Doué se lesionó al intentar regatear a un jugador del Niza, cuando su rodilla sufrió una fuerte torsión. De inmediato hizo un gesto al cuerpo técnico para pedir el cambio y, visiblemente dolorido y afectado, abandonó el campo en camilla. La escena generó inquietud entre sus compañeros y los miembros del cuerpo técnico, sobre todo porque la naturaleza de la lesión pareció preocupante desde el primer momento.

Está previsto que el jugador francés se someta a pruebas médicas en las horas posteriores al partido para determinar con precisión el tipo de lesión y su gravedad. Sin embargo, su reacción tras la caída, junto con la forma en que abandonó el terreno de juego, desató un gran temor ante la posibilidad de una larga ausencia e incluso de que su temporada con el París Saint-Germain haya terminado, a la espera de que se confirmen oficialmente los resultados de las pruebas.

La lesión cobra aún más importancia por el papel que desempeñó Doué en el encuentro, ya que fue decisivo en el segundo gol del conjunto parisino, que pasó apuros ante el Niza tras ir perdiendo por 1-0 al inicio del choque. El delantero francés volvió a demostrar así su capacidad para influir en el resultado, antes de que su participación se convirtiera en motivo de preocupación para el equipo, que podría perder a una de sus piezas importantes en un momento decisivo de la temporada.

Esta lesión aumenta los problemas de Luis Enrique, que ya afronta la baja del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado en el partido ante el Barcelona de la Liga de Campeones. El técnico español se enfrenta así a un nuevo reto para suplir las bajas sensibles en la línea ofensiva, sobre todo si las pruebas médicas confirman que Doué estará de baja durante un largo periodo y que el equipo no podrá contar con él hasta el final de la temporada.

Anuncios Anuncios

Tras el partido, Luis Enrique habló sobre el estado de su jugador y reconoció la gravedad de la lesión, aunque insistió en que hay que esperar a los resultados definitivos de las pruebas antes de emitir un juicio concluyente sobre su naturaleza: «Tenemos que esperar a los resultados de las pruebas mañana, pero es una lesión grave, eso está claro. La hemos visto en la televisión». Añadió que este tipo de lesiones forman parte del fútbol profesional y que el equipo debe aceptarlo y afrontarlo, pese a lo difícil de la situación para el jugador y para el club.

El entrenador del París Saint-Germain añadió que pudo hablar con Doué después de la lesión, cuando el jugador se dirigió al vestuario, y se mostró convencido de su capacidad para recuperarse y volver más fuerte. No obstante, insistió en que la duración de la baja y el tipo de lesión dependerán de los resultados de las pruebas médicas. El estado del delantero francés mantiene en vilo al club parisino, ante el temor de perder a otra pieza ofensiva y la posibilidad de que se pierda el duelo ante España de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la UEFA, previsto para marzo.