Luis Enrique: "Como entrenador me considero más atacante que defensa"

El seleccionador español pasó por un directo de @LaBicicletaCaféCastellónCC y habló de algunos aspectos de su trayectoria

Durante el confinamiento, los directos en las cuentas de Instagram están al alza, más que nunca. El último en sumarse a esta modalidad, el seleccionador nacional, Luis Enrique.

El asturiano realizó una sesión de preguntas y directas en la cuenta @LaBicicletaCaféCastellónCC y desveló algunas aspectos relevantes de su período como jugador y también como entrenador.

"Más allá de la situación, que ya sabemos la que es, todos estamos bien. No me puedo quejar: estoy con mi mujer y mis hijos. Tengo espacio, puedo moverme, cambiar de espacio... No me quejo, hay que pensar en positivo y superar esto. El ser humano tiene la cualidad de la adaptación. Ojalá esto sirva para que los gobernantes se den cuenta lo que le estamos haciendo al planeta. Aunque esto es verdad que parece una película de terror. No tengo duda de que la capacidad que tenemos para adaptarnos es buena. Nos recuperaremos pese a los problemas económicos. Tenemos mucha gente sufriendo en los hospitales. No paro de pensar en los niños que están en los hospitales, en la gente que ha visto la muerte de cerca o no se ha podido despedir de los suyos", expresó sobre la crisis.

Más equipos

Uno de los aspectos sobre los que habló el entrenador de es sobre su gusto por la bici y el salir con ella después de anunciar su retirada en el mundo del fútbol.

"Cuando dejo el fútbol disfruté de otros deportes que no podía hacer como aficionado. No pude disfrutar bien de la bici. Y, a medida que fui avanzando la carrera, a mis compañeros les decía que iba a hacer triatlones etc. Al Pitu Abelardo se lo decía. Yo acabé muy bien físicamente cuando colgué las botas, otros compañeros acaban reventados. Me retiré en buen estado y, a partir de ahí, empecé corriendo con el objetivo de coger la bici con Pepe Navarro con mi Cervelo. Empecé primero con la BTT, lo pasé muy mal para acostumbrarme a los pedales automáticos con 35 años. Me costó. Ahora me parece ridículo. La primera carrera que hice un poco seria en carretera fue la quebrantahuesos. Pero soy muy aficionado, el ciclismo es muy duro y supone mucho esfuerzo entrenar cada día. Esto pasa en el deporte", comentó.

Otra de las preguntas por las que fue cuestionado el antiguo entrenador del Barça, entre otros equipos, fue acerca de las diferencias entre ambos deportes, a priori muy diferentes.

"Es incomparable, son comletamente diferentes. Si nos comparamos con los jugadores del Barça y el Madrid pues... Yo ya no juego a fútbol desde hace años. Es muy duro el fútbol también, hay muchas lesiones. En cambio salgo en bici, evidentemente nada comparado con un profesional, pero yo ahí me siento joven. Hago dos o tres horas y me siento bien. Me siento joven y eso es maravilloso pero comparar cualquier deporte de élite es injusto. Ser profesional de élite implica muchas horas. Yo ahora que he tenido tiempo libro veo que entrenar todos los días es muy duro. Un ciclista profesional tiene que hacerlo todo todos los días, además del riesgo brutal que tienen para el día a día. Los deportes al más alto nivel están bien pagados, pero son peligrosos también. Cada uno tien que tener una opinión. Siento admiración por todos ellos".

El artículo sigue a continuación

"Están en la misma situación que el resto. Es lo que hay, se trata de buscar objetivos. En eso los profesionales del deporte somos muy capaces de marcarnos ese objetivo, pero claro que dependen del calendario. En estas situaciones todos nos podríamos quejar. El problema de esto es las personas que puedan estar todo el rato quejándose porque se hace un mal mayor. Ahora toca estar confinado y es evidente que es la forma de cuidar a los mayores. A partir de ahí, ya arrancaremos otra vez. Vamos a tener la oportunidad de salir adelante siempre y cuando tengamos salud. El deporte es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Si esta charla sirve para que alguno se entretenga, ya habrá servido. Yo lo que hago es no estar encima de las noticias todo el rato porque no son buenas. Critica todo dios. Veo la actitud lamentable de todos los políticos, los que gobiernan o no. Sólo piensan en sus intereses. Lo veo lamentable. Por eso intento estar un poco alejado de las noticias y no estar todo el día enganchado", analizó sobre la situación de los futbolistas.

Otro de los temas por los que fue preguntado el seleccionador nacional fue acerca del mejor jugador al que ha entrenado en su trayectoria deportiva.

"Empieza por... (risas). De jugador coincidí con el gran Ronaldo que luego se fue al Inter y luego al Madrid. Eso era un avión. También con Laudrup, que era otra cosa. Con Ronaldinho yo era capitán, antes de calentar en los entrenamientos nos sentábamos y lo dejábamos a él. Y decíamos "¿Esto que es?". También Figo, Rivaldo... y luego como entrenador tuve la oportunidad de entrenar a Messi, Suárez que es un delantero como no he visto nunca. Tiene ese carácter agresivo que hace la vida difícil a los defensas. Iniesta, que es como Harry Potter. Hacía cosas que están al alcance de los escogidos. Defensas no hay, es difícil. Los defensas son como los mejores gregarios, su trabajo es muy valorado por los entrenadores (yo jugué con Puyol). Ellos te hacen mejor porque te dan seguridad. Evidentemente siempre he sido atacante, como entrenador también me considero más atacante que de defensa. Mis entrenamientos van más destinados al ataque que a la defensa".