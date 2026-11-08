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El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, celebró una victoria «especial» después de que su equipo se impusiera por la mínima a un Troyes combativo y mantuviera su racha perfecta entre los parones de selecciones. Un solitario gol de Illia Zabarnyi marcó la diferencia en el Parque de los Príncipes, donde el campeón superó la disciplinada defensa de los visitantes.

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Enrique reflexiona sobre una racha histórica de victorias

Enrique no pudo ocultar su satisfacción tras ver cómo su equipo lograba una trabajada victoria por 1-0 ante el Troyes el sábado. Fue el undécimo triunfo consecutivo del club de la capital, pero el español quiso destacar especialmente el pleno de victorias del equipo durante un tramo cargado de partidos en el calendario nacional. El resultado permite al PSG afrontar el último parón internacional del año con el máximo de puntos y la confianza por las nubes.

Tras el pitido final, Enrique subrayó la importancia del resultado ante un rival que opuso mucha resistencia. «Once victorias seguidas está bien. Pero lo que más destaco es que hemos conseguido ganar todos los partidos entre los dos parones internacionales. Es la primera vez que lo logramos. Como suele ocurrir contra equipos que están en una situación complicada en la clasificación, fue un partido difícil. Creo que creamos más ocasiones de lo habitual y buscábamos marcar más goles, pero defendieron muy bien», declaró el entrenador a PSG TV.

Un triunfo «especial» en el Parque de los Príncipes

El extécnico del Barcelona elogió el extraordinario ambiente del Parque de los Príncipes y destacó que el vínculo entre su plantilla y la afición del PSG ha alcanzado cotas sin precedentes. Tras una victoria crucial, el entrenador celebró la magia de jugar en casa y describió el triunfo ante sus entregados seguidores como una ocasión verdaderamente «especial» para todos los implicados.

«Estoy muy contento, sobre todo cuando ganamos este tipo de partidos. Felicidades a los aficionados, era un día importante. Ganar este partido fue especial, como siempre que jugamos en el Parque de los Príncipes. Estamos encantados y espero que podamos compartir muchos más años juntos. Es muy importante para el club», señaló.

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Zabarnyi atribuye su faceta goleadora al trabajo duro

Zabarnyi, autor del gol de la victoria, también se mostró exultante tras su aportación decisiva. El defensa se ha convertido en una pieza fundamental del equipo de Enrique y dejó patente su capacidad para contribuir tanto en defensa como en ataque. Zabarnyi cree que el buen momento del equipo es fruto directo de la intensidad en los entrenamientos, y no de secretos tácticos ni de cambios repentinos en el planteamiento del cuerpo técnico.

El goleador restó importancia a los elogios individuales e insistió en que el esfuerzo colectivo sigue siendo la prioridad para el líder de la Ligue 1. «Estamos bien, en buena forma, y solo tenemos que seguir así. Todo funciona bien en el equipo. No hemos hecho nada especial, simplemente seguimos trabajando, haciendo lo nuestro, y ahora nos ha llegado el momento. He trabajado mucho y he mantenido la concentración. Ahora estoy jugando partidos y creo que lo estoy haciendo bien y que me lo merezco», explicó el internacional ucraniano tras el encuentro.

El PSG mira al futuro

Con 11 victorias consecutivas, el reto de Enrique será gestionar la carga de trabajo de sus estrellas cuando la temporada entre en su fase más exigente. Tras el próximo parón internacional, el PSG volverá a la competición nacional dentro de unas dos semanas con una complicada visita al Niza. Una vez superada esa importante prueba a domicilio, el vigente campeón de Europa volverá rápidamente a centrarse en la máxima competición continental de clubes y se preparará para recibir a la Roma en la capital francesa, en un duelo de Champions League que promete ser apasionante ante su entregada afición.