Luis Díaz: Salimos del partido contra el Real Madrid con una mezcla de alegría y tristeza

El colombiano Luis Díaz, extremo del Bayern de Múnich, ha destacado la necesidad de que su equipo mantenga toda su concentración en el partido de vuelta contra el Real Madrid, en los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El Bayern de Múnich se impuso en el estadio del Real Madrid, el «Santiago Bernabéu», por 2-1, este martes por la noche, dando un paso importante hacia la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones.

Luis Díaz y Harry Kane marcaron los dos goles del Bayern de Múnich en los minutos 41 y 46, mientras que Kylian Mbappé anotó el único gol del Real Madrid en el minuto 74.

El partido de vuelta se disputará el próximo miércoles en el Allianz Arena, donde se decidirá quién se clasifica para las semifinales de la Liga de Campeones y se enfrentará al ganador del duelo entre el París Saint-Germain y el Liverpool.

Luis Díaz declaró en declaraciones a Movistar: «Ha sido un partido difícil. El Real Madrid es un equipo fuerte, sobre todo en casa. Teníamos un buen plan de juego y lo ejecutamos de manera excelente, especialmente en la primera parte».

Y añadió: «Hubo muchas ocasiones de gol para ambos equipos, y si hubiéramos aprovechado alguna de las nuestras, habríamos vuelto a casa con una mayor tranquilidad respecto a nuestra clasificación. Tenemos que estar totalmente concentrados y preparados para lo que nos espera la semana que viene».

Y continuó: «Este es el resultado que esperábamos, pero nos vamos con una sensación agridulce, ya que podríamos haber marcado al menos un gol más. Tuvimos ocasiones para sentenciar el partido a nuestro favor. Ahora tenemos que analizar nuestros errores y corregirlos».

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