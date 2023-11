Luis De la Fuente, sobre Lamine Yamal y el incidente con Lewandowski: "Está feliz aquí, es un episiodio que ya han aclarado ellos"

Luis de la Fuente, seleccionador de España, habló desde Chipre y fue consultado por el indicente del barcelonista con Lewandowski.

Luis de la Fuente, seleccionador de España,ha comparecido este miércoles desde Chipre, donde La Roja disputará mañana el anteúltimo partido correspondiente a la fase de grupos Eliminatorias a la Eurocopa ia 2024.

España y Escocia ya están clasificadas en el Grupo del combinado nacional, pero en las últimas dos jornadas se disputarán el primer lugar de la clasificación. La selección que lo consiga irá a la Eurocopa como cabeza de serie, evitando a los teóricos mejores equipos del torneo.

A continuación, las rspuestas más destacadas de De la Fuente en sala de prensa:

¿Se toman el partido cómo un ensayo?

Más que un ensayo esto tiene que servirnos para ser mejores que los partidos anteriores. Ese es el objetivo, ser cada día mejores. Tenemos mucho margen de mejora, son futolistas muy buenos y con una gran disposición para hacerlo.

Posibles favoritos para la Euro:

Francia, Inglaterra, Alemania, Portugal, Italia... Siempre citamos a los mismos, pero luego hay sorpresas. Croacia tiene siempre un rendimiento muy algo en las competiciones. Por un lado están los clásicos y luego los equipos que aparecen. En selecciones se iguala mucho, todos tienen once jugadores muy buenos. Nosotros podemos tener cuarenta, pero todos tienen once muy buenos.

Subida de dos puestos en el ranking FIFA

Es buena noticia subir dos posiciones en el ranking FIFA, pero cada día queremos ser mejores en nuestro camino a la Eurocopa. Queremos ganar para estar mejor posicionados y conseguir muchos éxitos.

Situación de Ferran y Gayà:

Están todos disponibles. Ayer el entrenamiento de Ferran y Gayà fue por precaución, pero están todos disponibles.

Favoritismo en la Eurocopa:

Estamos en disposición de pelear por ganar. Hay muchas selecciones en el mismo nivel que nosotros. Tenemos que tener la idea de pelear por ganar, luego ganar depende de muchos detalles que te llevan a un sitio o a otro.

Gente joven y en edad olímpica:

La experiencia más bonita fue la de los Juegos. No quiero pensar lo que tiene que ser esa experiencia sin las restricciones de la pandemia. Es trabajo de Santi Denia preparar ese equipo, yo ya lo tuve muy complicado. De aquí a la Eurocopa y los Juegos queda mucho y habrá que tomar decisiones. Ya veremos si alguno tiene que repetir, pero eso lo tendrá que hacer Santi que es el seleccionador olímpico y se lo ha ganado.

Amarga derrota en 1998:

Me entra un escalofrío. Recuerdo que como aficionado supuso una mala noticia. Esto ha cambiado mucho para bien, en el fútbol nada es seguro pero sobre todo quiero comentaros que la idea que tenemos de partido es ir a 'revienta calderas'. Vamos a ir con todo. Los resultados del pasado son pasado, nosotros queremos mirar al futuro y jugar todos los partidos sin medias tintas. La experiencia me dice que se hace feo cualquier partido y muchas veces es por falta de concentración. Mañana no va a ser el caso. Tenemos la posibilidad de conformar equipos muy poderosos.

Reparto de minutos en estos dos partidos:

Afrontamos los dos partidos con muchísima importancia. Es un paso más en seguir creciendo y trabajando. No queremos tener dudas, no regalamos nada a niguno de los 25 jugadores que están aquí. Estoy seguro de que cualquiera que juegue hará que tengamos un equipo muy competitivo. Pero no quiero quitarle nada de importancia a este partido, queremos afrontarlo como una final. Este y todos los partidos.

Cómo está Lamine Yamal después del incidente con Lewandoski:

Él está aquí feliz. Es un episiodio que ya han aclarado ellos y ya está. Está en disposición de competir mañana y eso es lo que nos da tranquilidad.

Usted solo ha trabajado en la Selección española, ¿cuál es el motivo?:

Soy un privilegiado haciendo mi trabajo. Soy muy feliz.

¿Cree que ha llegado la hora para que usted gane la Eurcopa?

Trabajamos para ser cada día mejores. Tenemos ahora dos partidos ante Chipre y Georgia que son muy importantes. En ese medio plazo que será la próxima Eurocopa, tenemos la exigencia de pelear por la Eurocopa. Tenemos que ser maduros para poder competir al máximo