Luis de la Fuente, sobre la elección de Brahim Díaz: "Lo importante es querer venir a la Selección sin exigencias ni obligaciones"

El seleccionador español se refirió a la decisión tomada por Brahim Díaz de representar a Marruecos: "Le tengo un gran aprecio y le deseo lo mejor".

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se ha referido en las últimas horas a la decisión del madridista Brahim Díaz de representar a Marruecos, en vez de esperar el llamado de La Roja.

De la Fuente fue consultado por esta situación en el EFE Sport Business Days en la Universidad Alfonso X el Sabio, donde ha dejado varias respuestas que Goal repasa a continuación:

¡Se cansó de esperar! ¿Por qué Brahim Díaz jugará con Marruecos y no con la Selección España?



El artículo sigue a continuación

Brahim: “Respeto su postura, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Para mí, hay siempre tres máximas para ser seleccionados: una que pueda jugar en la selección, dos que quiera hacerlo y tres que el seleccionador le seleccione. Lo más importante es querer venir, sin exigencias ni obligaciones, en igualdad de derechos y obligaciones. Lejos de ese punto de partida, me tenéis enfrente siempre. No he hablado con él. Yo convoco o no convoco y la gente hace lo que cree que tiene que hacer. Seguro que he sido el que más le ha seleccionado. Le tengo un gran aprecio y le deseo lo mejor. Total y absoluto respeto”.

Sentido de pertenencia: “El sentido de pertenencia de saca fuerzas de donde no las tienes. Desde ese convencimiento se puede crecer. Ante la duda y poner condiciones o exigencias, me parece que es un buen punto de partida”.

Lamal: “Está convencido de jugar con nosotros, lo demuestra a cada partido. Tiene que ser un orgullo estar en la Selección. Hay que dar valor de estar en la Selección, sabiendo lo difícil que es. Sabiendo que hay muchos futbolistas buenos que se quedan fuera. Siendo conscientes de esa situación, venir tiene que ser un motivo de orgullo. Llegas a la cima como profesional”.

Lista del viernes: “Seguro que hay novedades, pero no para mí. Seguro que hay algún jugador que no ha estado en las anteriores. Pero mi grupo de trabajo y yo sabemos que están en condiciones de demandar las oportunidades. Aquí no se trata de regalar nada a nadie. Vamos a intentar acertar con la convocatoria y formar un gran grupo. Brasil y Colombia tienen un gran nivel. Queremos dejar un gran sabor de boca para el futuro”.

Continuidad: “Yo estoy tranquilísimo, estoy donde quiero estar. Esto es una cosa de dos intereses. Si las dos partes estamos interesadas, continuaremos. Si alguna de las partes duda, no forzaremos nada. No lo he hecho nunca ni lo haré”.

Proceso de captación de un jugador: “Es muy laborioso, no se trata solo de meter en una lista a los jugadores que están jugando mejor. Hay muchos escenarios que hay que contemplar. En esos escenarios tienen cabida muchos futbolistas con diferentes características. Se va dando forma a esa idea y de ahí empiezas a construir esa convocatoria. Esto no es trabajo de un día, hay un seguimiento muy exhaustivo de todas las ligas en las que hay jugadores susceptibles de ser convocados. Es el germen de tener éxito en un futuro en la medida que menos te equivoques en la elección”.

Nombramiento como seleccionador: “Estaba feliz y contento. Nunca había pensado llegar a la selección absoluta, iba superando etapas y creía que era un paso más en mi carrera. Estaba convencido de que podía hacerlo bien y lo tomé con normalidad”.

Nations League: “A este nivel la presión era muy grande. Teníamos mucho convencimiento de que con el tiempo se conseguirían objetivos. Creo que aquí se consiguió convencer a los jugadores de que se iban a conseguir cosas muy importantes. No hay más que ver las caras de felicidad de todos. Fue un salto que se vio en los partidos posteriores de clasificación a la Eurocopa. Había sentido de pertenencia de los jugadores”.

Futbolistas de equipos de las provincias: “Reivindico el futbolista español, de Madrid y de otras comunidades. Pongo en valor a todos los futbolistas muy buenos que hay en toda España y que no se les da la importancia que tienen. Se nos olvida que hay más jugadores buenísimos que juegan fuera de Madrid”.